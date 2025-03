DÍA DE LA MEMORIA: “EL PUEBLO HA COMENZADO A CAMINAR Y NO SE DETENDRÁ”

Este lunes 24 de marzo se realizó el acto por el día de la memoria, la verdad y la justicia en plaza Mitre. Precisamente, como se hace cada año, el encuentro fue en el monolito que recuerda a las víctimas florenses de la última dictadura cívico militar de 1976.

La oradora principal fue María Ines Labolita, quien leyó un comunicado elaborado por la comision de Familiares… En su mensaje se refirió a las políticas destructivas y de desmantelamiento continuas por parte del gobierno nacional, sobre todo en espacios de derechos humanos. “A 49 años del golpe genocida estamos parados frente a un panorama difícil, incierto en lo que respecta al trabajo de los organismos de derechos humanos (…) La actual administración nacional, este último año ha tratado de desmantelar las políticas públicas de memoria, verdad y justicia que son ejemplo en todo el mundo”.

María Inés además, no pasó por alto “que Las Flores no es ajena a estos despidos y desfinanciamiento, ya que se han desafectado a dos trabajadoras. Así como el hecho de vandalismo sufrido en nuestro espacio”. Todo esto cimentado en los discursos negacioncitas y afines a la dictadura que provienen del gobierno nacional, manifestó. Del mismo modo y en el final señaló: “el pueblo ha comenzado a caminar y no se detendrá. El miedo se contagia, pero la valentía también. Son 30 mil. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”.

Posteriormente, Dina Carpinetti, integrante del Espacio de la Memoria leyó unas palabras, también el docente Javier Felice, compartió una poesía y Hernán Patronelli y Fulvia Condorí se manifestaron en representación de sus gremios y agrupaciones.

En el final, Santiago De Felipe compartió algunas canciones con todos los presentes.