24 de Marzo entre provocaciones, marcha y actividades

El 24 de Marzo, el Día de la Memoria que recuerda los atroces episodios ocurridos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, se convirtió en una fecha especial para la administración libertaria, la que como ocurrió el año pasado, insiste con la necesidad de contemplar lo que, a su juicio, se denomina “Memoria completa” difundiendo de manera «provocativa» en el dia de hoy un video por el 24 de Marzo donde acusó a los grupos guerrilleros de los 70 y rechazó la cifra de 30 mil desaparecidos.

Ello no sorprende debido al constante estilo del actual gobierno que se encarga permanentemente de denostar a quienes no piensan o no actúan como a Milei y compañía le gustan. En contraposición y a 49 años de aquel golpe del ’76, se realizará una multitudinaria convocatoria de sectores de la oposición y la sociedad en general en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. En tanto el gobierno adelantó que no implementará el protocolo antipiquetes.

EN LAS FLORES

Desde La Comisión Familiares y Amigos de Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado se invita a toda la comunidad de Las Flores a participar de las actividades que se realizarán en el marco de la Semana de la Memoria, con motivo del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A 49 años del inicio de la dictadura cívico-militar, seguimos reivindicando la lucha de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos, reafirmando nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Cronograma de actividades:

Los invitamos a sumarse a la campaña de @abuelasdifusion donde van a construir muñequitos de papel que muestren la potencia de lo colectivo, de las luchas de ayer y de hoy, que relaten quiénes somos, qué sueños nos mueven. Y el 24 nos encontramos en la plaza.