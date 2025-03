LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ EN EL INICIO DEL GRAN PRIX BONAERENSE

La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de la Escuela Municipal de Ajedrez en la primera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo ayer en la Escuela Técnica de 25 de Mayo con la participación de 148 aficionados al juego ciencia.

Los alumnos de la Escuela Municipal, a cargo del profesor Mario Orlando, lograron los siguientes puestos: en Sub 8 (9 jugadores), Benjamín Buiraz se ubicó tercero, mientras que en Sub 10 (24 inscriptos) Elson Calzada resultó décimo.

En Sub 12 (22 participantes): 2°) Ciro Branchesi Gómez, 7°) Santino Dierickx y 16°) Lucas Lerra.

Sub 15 (35 anotados): 2°) Gael Benavídez (invicto), 10°) Tomás Espíndola, 11°) Juan Barreto y 26°) Baltazar Padín Fernández.

Sub 18 (16 protagonistas): 9°) Bautista Pires y 10°) Tiano Puente.

Libres (56): 28°) Mario Orlando y 35°) Ana Orlando.

Por otro lado, se entregaron los premios anuales 2024, donde fueron distinguidos Benjamín Buiraz y Elson Calzada (Sub 8); Ciro Branchesi Gómez (Sub 10); Gael Benavídez (Sub 12); Tomás Espíndola y Tiano Puente (Sub 15); y Gonzalo Montes de Oca y Román Eluchanz (Sub 18).

También la Escuela Municipal tuvo su reconocimiento al ocupar la cuarta posición en la general.