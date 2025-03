Canotaje Las Flores presente en el Campeonato Argentino de Velocidad y Selectivo Nacional

Canotaje Las Flores, informa que los días 5, 6, 7, 8 y 9 del corriente se llevó a cabo en la ciudad de Colon el Campeonato Argentino de Velocidad 2025 y Selectivo Nacional, organizado por la Federación Argentina de Canotaje.

El evento contó con la participación de mas de 400 palistas de todo el país.

Nuestros representantes tuvieron destacadas actuaciones, ocupando destacadas posiciones en sus respectivas categorías.

Estuvieron presentes palistas del equipo nacional, entre ellos el palista olímpico Agustín Vernice, con quien tuvo que medir fuerzas nuestro referente local, Juan Ignacio Caceres. Entre las damas estuvo compitiendo, la también palista olímpica, Brenda Rojas. En lo que refiere a paracanotaje, también estuvo presente el palista olímpico Ariel Atamañuk y la palista Andrea Bracamonte.

Es de destacar la actuación de nuestros palistas, estando a la altura de palistas con roce internacional.

Los resultados de los palistas de nuestra delegación, fueron los siguientes:

Categoría Menores:

1.- Guillermo Supatto

K1- 1000 Final A

9na posición.

K1- 2000 Final

9na posición.

2.- Francisca Abrego

K1- 1000 Final A

5ta posición.

K1- 2000 Final

4ta posición.

3.- Ana Paula Torres Díaz

K1- 1000 Final B

7ma posición.

K1- 2000 Final

16ta posición.

Categoría Cadetes:

1.- Lucia Monfort

K1- 1000 Final C

6ta posición.

K1- 500 Final C

8va posición.

2.- Ana Paula Poblete Rojas

K1- 1000 Final C

5ta posición.

K1- 500 Final C

5ta posición.

Categoría Junior:

1.- Jacinto Torres

K1- 1000 Final C

6ta posición.

K1- 200 Final A

8va posición.

Categoría Senior:

1.- Juan Ignacio Cáceres

K1-500 Final A

3ra posición.

K2- 1000 Final A

3ra posición.

K2- 500 Final A

2da posición.

K2- 200 Final A

4ta posición.

K4- 500 Final A

3ra posición.

K4- 200 Final A

3ra posición.

La próxima competencia, la primera fecha del campeonato provincial de maratón, se llevará a cabo los

días 15 y 16 del corriente en la ciudad de Jauregui, organizada por el Club Náutico El Timón. Se desarrollarán competencias de maratón de 12 y 16 km y regatas promocionales de entre 1000 y 4000mts.