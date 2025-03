Augusto Meyer, periodista, sobre la situación de Bahia Blanca: «La ciudad está paralizada»

El periodista bahiense, Augusto Meyer, gentilmente estuvo en contacto con Play Radios para contarnos en primera persona como comienzan los trabajos de reconstrucción, después del temporal del fin de semana en la ciudad del sur bonaerense.

“Mucha gente la está pasando muy mal, hay poco menos de la mitad de la ciudad sin luz. Se habla de más de 100 desaparecidos”, comenzó diciendo el periodista.

“La ciudad está paralizada, no hay transporte público, falta agua, que paradójico no?. Y ya hay 16 víctimas fatales”.

Augusto Meyer describió lo que vivieron y lo que se ve en el dia después. “Las veredas estan tapadas de cosas que los vecinos han perdido, queda el barro en las calles. Todavia está prohibido salir, el transito está restringido”.

Y agradeció la ayuda de todo el país que se comunica, se solidariza y hace llegar su ayuda. “Se empieza a ver la solidaridad, con comida, lo que viene. Así que terminemos con la fotito, empecemos a mirarnos, a los políticos, dejémonos de embromar, no gastemos plata en cosas que no tienen sentido. Ahora ayudemos en la emergencia, pero dentro de un mes, va a haber gente que no va a tener con que vivir, el que perdió el negocio….Que no se corte la cadena de solidaridad”.