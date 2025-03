Enojo del municipio de Saladillo con el gobierno nacional

En conferencia de prensa el intendente de Saladillo José Luis Salomón junto al secretario de Hacienda Gustavo Ramundo confirmaron que el gobierno nacional no restituirá al Municipio un monto estimado en alrededor de $138.000.000 que la comuna desembolsó para finalizar varias obras. “No vamos a recibir esa plata, eso es lo que nos comunicaron”, dijo el intendente.

En concreto se trata de unos $30.000.000 que se invirtieron en la terminación del Centro de Desarrollo Infantil, y otros $100.000.000 destinado a la construcción de 27 cuadras de cordón cuneta mediante el plan Argentina Hace en distintos barrios.

El monto total, luego de que se reunieran el intendente con el subsecretario de Obras y Servicios Públicos de Nación, no se restituirá pese a que había un convenio entre los dos estados en donde se establecía que si no había recursos no se pagaba. Lo que pasa, aclaró Salomón, es que hasta el momento nunca había pasado justamente eso.

“Otros municipios no terminaron las obras, nosotros sí y le pagamos a las empresas, que no tiene ningún reclamo contra el Municipio. Los certificados de finalización se enviaron a Nación, hicimos los reclamos correspondientes”, dijo el mandatario en referencia a la construcción del CDI