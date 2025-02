Marcelo Josset, nominado a los premios Carlos: «si viene será un mimo, pero no me va a cambiar»

Este lunes a las 18 hs comienza la ceremonia de entrega de los premios Carlos en el Salón Mónaco Espace, de Villa Carlos Paz. Se trata de los galardones que reconocen a los mejores actores, obras de teatro, humor y producciones de la temporada, en la ciudad cordobesa.

En Frecuencia Personal, y con Juan Jose “Barba” Romero como nuestro cronista en el lugar, conversamos con uno de los nominados en el rubro “mejor espectáculo de humor”, Marcelo Josset.

El espectáculo candidato al premio es “Risarap reciclado” y se puede ver todos los lunes y martes en el teatro del Sol, donde el humorista con 30 años en los escenarios “defiende el humor tan vapuleado” como él dice.

Marcelo Josset, hizo referencia a como viene la temporada en la ciudad serrana, donde afirmó que hay muchas obras en cartel, “es demasiado para la plaza teatral Y si bien ya no tenemos los turistas de 15 dias, vino gente y en febrero va a ser una gran explosión, sobre todo para finales con los carnavales”.

Josset también tiene en gira por todo el país un unipersonal, aunque su base siempre es Carlos Paz, “he estado en Buenos Aires, pero no me he quedado ahí nunca. Valoro mucho a la gente de Carlos Paz y al cordobés”, dijo.

Con la expectativa lógica de quien esta nominado a un premio tan querido como es el Carlos, Marcelo igualmente expresa: “El fracaso nunca se me subió a la cabeza –dice en broma-, si viene el premio me pondrá contento porque es un mimo, pero tampoco me desespera, ni me va a cambiar, yo sé quién soy en el escenario y como se divierte la gente y me vuelve a elegir”. Entonces agregó: “A veces no ganas un premio pero vas al teatro y te encontras con quienes vienen a verte otra vez a un espectáculo”.