Noticias destacadas del Boletín Oficial Municipal

VACUNATE CONTRA VSR

Comenzó ayer en la provincia de Buenos Aires la Campaña de Vacunación contra el VSR.

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es la primera causa de bronquiolitis, que afecta principalmente a menores de un año.

Vacunarse durante el embarazo previene las formas graves de esta enfermedad respiratoria, ya que los anticuerpos se transmiten a través de la placenta y la lactancia, protegiendo a los bebés.

Si estás cursando un embarazo entre las semanas 32 y 36.6 de gestación, concurrí al vacunatorio del Hospital a vacunarte.

Horario de atención del Vacunatorio del Hospital Zonal General Las Flores: lunes a viernes de 7 a 17 horas.

MURCIÉLAGOS: CONTROL DE FOCO Y RECOMENDACIONES

Desde la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal se recuerda a la comunidad la importancia de tomar precauciones ante la presencia de murciélagos.

En este marco se informa que días atrás se llevaron a cabo acciones de control de foco en la zona del Parque Plaza Montero, tras la detección de un murciélago positivo a rabia.

Las acciones realizadas incluyeron la vacunación en anillos de todos los animales de compañía de la zona, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Se recuerda a la población que la rabia es una enfermedad zoonótica, lo que significa que puede transmitirse de animales a personas. Las mascotas que no están protegidas mediante la vacunación corren el riesgo de contagiarse y convertirse en transmisoras.

La única forma efectiva de prevenir la rabia es vacunando a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad, y repitiendo la vacunación todos los años durante toda la vida del animal. La vacunación es un acto de responsabilidad y cuidado hacia nuestras mascotas, nuestra familia y nuestra comunidad.

RECOMENDACIONES

Recomendaciones a seguir ante la presencia de murciélagos en el hogar o la vía pública, así como en el caso de encontrarse muertos o moribundos:

– Murciélago dentro del hogar: Aislar la habitación cerrando las puertas internas, abrir ventanas y puertas al exterior, y esperar pacientemente a que el animal salga por su cuenta.

– Murciélagos heridos o muertos: No tocar el animal, aislarlo (por ejemplo, cubriéndolo con un balde), y comunicarse de inmediato con la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal para que se realicen las acciones correspondientes.

– Evitar manipular directamente con las manos al murciélago: Aunque parezcan muertos, no deben tocarse, ya que existe riesgo de exposición a mordeduras. Mantener alejados a niños y mascotas.

– Enseñar a los niños: Explicarles que los murciélagos no son mascotas, no deben ser alimentados ni manipulados. Si un murciélago es visible de día o se encuentra en el suelo, probablemente esté enfermo y pueda ser portador de rabia.

– Mordedura a una mascota: Comunicarse con la Dirección de Bromatología o consultar con un veterinario de inmediato.

– Mordedura a una persona: Lavar la herida con abundante agua y jabón, no colocar alcohol u otros desinfectantes, y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico. Además, en la medida de lo posible, llevar el animal para que pueda ser analizado.

Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236, Celular: 2244 466040.

COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL EN EL TRIGO

Días pasados la Dirección de Tránsito realizó la colocación de cartelería vial e indicadores de reductores, espacios públicos, escuela y velocidades máximas en el Paraje El Trigo.

Dichas acciones se llevaron adelante con el objetivo de seguir contribuyendo en la concientización, prevención y educación vial.

El trabajo fue coordinado con el delegado Gabriel Tolosa y se contó con la participación también de los vecinos del Paraje.

Desde el área se recuerda que un tránsito seguro lo hacemos ENTRE TODOS.