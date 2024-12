RENACER, unirse en momentos extremos

La pérdida de hijos es la experiencia más cercana a la propia muerte que pueda tener un ser humano.

Frente a este desafío, hace 32 años nace RENACER basado en la intuición moral de un matrimonio que pasó por esta experiencia y, a partir de allí, el crecimiento en el mundo de estos grupos de trabajo de Ayuda Mutua, ha sido exponencial hasta el día de hoy.

Los grupos RENACER, son una puerta para aquellos padres que pasan por la misma experiencia, ya que no todo termina con la muerte de un hijo, sino que, muchas cosas comienzan y depende de cada uno descubrirlas, RENACER es uno de esos caminos. RENACER es un grupo Ayuda Mutua que se nutre de las vivencias y experiencias de los padres que asisten a los grupos, entendiendo que frente a lo que no podemos cambiar, poseemos la libertad de decidir cómo enfrentamos aquello que nos ha sucedido rescatando el más puro Amor de nuestros hijos que no perece con la muerte.

RENACER no tiene filiación religiosa ni política, y no tiene fines de lucro. No tiene ninguna verdad por revelar, ni instrucciones para superar la crisis. Cada ser humano es único e irrepetible, como es única la filosofía con la que vive y las actitudes que asume frente a la vida, los valores que adopta para darle sentido y trascendencia frente al sufrimiento que provoca la muerte de hijos.

RENACER es un grupo de Ayuda Mutua, sin autoridades ni jerarquías. Estamos todos hermanados por una misma experiencia. No se trata de juntarnos para llorar, lo hacemos para aprender a seguir viviendo en plenitud a pesar de la ausencia física de quienes amamos.

Contacto

Grupo de padres: 2244 436426 – 2244 425906

Grupo de Hermanos: 2244 428339

Mas información: www.gruporenacer.com.ar

Se informa también que la próxima reunión será el viernes 3/01 a las 18 hs en el subsuelo de la secretaría de educación (terminal).