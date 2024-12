Luciana Cocola, concejal por LLA: «Nosotros nos sentamos y decidimos todo en equipo”

La concejal por el unibloque de La Libertad Avanza, profesora Luciana Cocola, visitó hoy nuestros estudios y se refirió a su trabajo en el Concejo Deliberante, su relación con los integrantes de los demás bloques, su visión del gobierno nacional al que representa y lo que se viene en el 2025 con las elecciones legislativas.

Ocupando su banca desde el 1 de agosto, en estos cinco meses de reemplazo de Federico Gentilini, “todos los días se aprende algo nuevo, algunos ya tienen varios años allí así que es aprendizaje día a día”, expresó. “Si bien cada cual tiene su idea, nos llevamos bien, porque la idea es trabajar por la ciudad, por el bien común”. En este sentido Luciana ejemplificó con temas que se han tratado en el recinto donde todos estuvieron de acuerdo y se ha votado por unanimidad, como el tema motos, entre otros. Mientras que, en otras cuestiones como el repudio a la bibliografía enviada por el Ministerio de Educación, no hubo acompañamiento. “Con los pedidos de comunicación, han acompañado todo, pero después no tenemos a repuesta del ejecutivo. Los pedidos que hacemos son para exigir transparencia, como con las declaraciones juradas, era sumamente importante y se trata de hacer cumplir una ley”, explicó la concejal. “A veces no sabemos a quién dirigirnos ni como se llama el área», si bien –aclaró- algunos funcionarios han ido al recinto a explicar sobre sus funciones, “aunque te dicen todo lindo y nosotros tenemos el reclamo de los vecinos”.

Luciana contó además que, dentro de su espacio político, todas las decisiones son consensuadas, e incluso hasta hay hecho votaciones para decidir alguna cosa. “Trabajamos en equipo y tratamos de cumplir todos, porque si no cumplimos perjudicamos al resto. Nosotros nos sentamos y decidimos todo en equipo”.

Por otra parte, sobre el gobierno nacional, medidas tomadas, posturas, etc, la concejal primero expresó: Coincido plenamente en las decisiones del gobierno nacional. Se que hay gente que no la está pasando bien, pero es cuestión de tiempo, el 2025 va a ser un año fructífero”. En esa línea se refirió al PAMI: “hubo tantos abusos que había que tomar decisiones para volver a empezar, pero no son de ahora, eso fue siempre, lo mismo con IOMA”. Y enfatizó: “La ciudadanía lo votó sabiendo del ajuste que dijo iba a hacer. Yo tengo la esperanza que este año que viene va a ser muchísimo mejor”, reiteró.

Finalmente en cuanto a las elecciones legislativas del 2025, Luciana adelantó que en La Libertad Avanza hay varios nombres ya dando vueltas. “Mucha gente que se compromete, que está trabajando con nosotros”.