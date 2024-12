AJEDREZ: BENJAMÍN BUIRAZ Y TOMÁS ESPÍNDOLA CAMPEONES DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO

La Secretaría Deportes y Cultura felicita a Benjamín Buiraz y Tomás Espíndola por consagrarse Campeones del Torneo de Ajedrez “Cuenca del Salado”, exclusivo para las categorías Sub 8 y Sub 14, respectivamente, que culminó el pasado sábado en el Club de los Abuelos de Brandsen.

Por otro lado, Lara Vitale (Sub 16) y Maitena Pardo (Sub 18) ocuparon la tercera ubicación.

Con respecto a la última etapa, los resultados de los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, fueron los siguientes: en Sub 8 se impuso Benjamín Buiraz, mientras que en Sub 12 Enzo Deluchi clasificó tercero y, en Sub 14, segundo fue Tomás Espíndola y tercero Juan Ignacio Barreto. En tanto que en Sub 16, Lara Vitale ocupó la primera ubicación y Román Eluchanz se quedó con el cuarto puesto.