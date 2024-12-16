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    ADULTOS MAYORES: CONTINÚA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA COLONIA DE VERANO 2025

    La Dirección de Adultos Mayores recuerda que se encuentra abierta la inscripción para la Colonia de Verano Adultos Mayores 2025.
    La inscripción se realiza en la oficina ubicada en Av. San Martín 480 de 8.30 a 13.30 horas.

    Infinito Digital Las Flores
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