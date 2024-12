GRAFOS Exposición individual de SANDRA SARRAUA en MAPA

Mapa presenta e invita a la inauguración y posterior muestra de GRAFOS, la segunda exposición individual de la artista SANDRA SARRAUA en la sala principal del espacio.

En esta oportunidad la exposición está integrada por dibujos realizados con tintas gráficas, grafito y acrílicos sobre diversos soportes y formatos.

la inauguración sera el SABADO 21 de DICIEMBRE, 20:30 Horas y durante todo este mes y el siguiente se podra visitar. Cierre: 31 de ENERO 2025

La entrada es libre y gratuita. Mapa Espacio de Arte. se encuentra en Av. Rivadavia Nº 489. Las Flores. Provincia de Buenos Aires. Los horarios para visitar esta muestra son de miércoles a sábados de 10 a 12 y de 18 a 20 hs. Para coordinar otros días y horarios con cita previa: 02244 42 5125 / mapaespaciodearte@yahoo.com.ar

SOBRE LA OBRA

Siento que dibujo o pinto la misma obra una y otra vez, el paisaje que habito, el cotidiano, ese que vemos pero no miramos. Los fines de semana recorro 100 km. Por ruta entre La plata y Verónica partido de Punta del Indio donde tengo una casa en medio del monte. El viaje me convierte en testigo invisible de los cambios que a cada pulso sufre o soporta el territorio. La producción frutihortícola, ganadera, agrícola, sus agroquímicos, modifican el suelo y su fauna de manera irreversible. Desaparecen montes y aparecen invernaderos, con estos, casitas dormitorio, sin ventanas donde se implementa el sistema de “cama caliente”, son utilizadas para descansar, se levanta uno y se acuesta otro. Solo importa producir, no queda tiempo para la contemplación.

Se me ocurre, antes que desaparezcan, ponerlos a resguardo en un dibujo o pintura con su nombre, medidas, fecha y más que me pidan ocasionalmente.

Mi producción en su mayoría esta predestinada al formato casual o causal ya que depende del material que recicle de la gráfica donde trabajo. En este caso son cartulinas encapadas. Dibujo o pinto con tinta para offset y grafito en polvo, los diluyo con diferentes vehículos como aguarrás, aceite de Lino, cera, barniz Damar, barniz acrílico, laca al agua, Liquin, según el efecto buscado.

Parto de manchar expresivamente, el proceso surge de vislumbrar que transmuta en mí, ejercicio vital que recorre las innumerables imágenes atesoradas en mi cerebro, segundos gloriosos seguidos del fatal devenir que proponen o resisten materiales y motricidad.

Busco profundidad en todos los sentidos. En la representación del espacio, el lenguaje visual. La estructura de valor, como metáfora de nuestra humanidad. Contraste, nitidez, saturación, altos, bajos, fondo… Siempre hay un fondo…

SOBRE LA ARTISTA: SANDRA SARRAUA

Nació en C.A.B.A. el 5 Agosto 1964. Con sus padres se trasladó a un campo familiar en Bellocq, Carlos Casares, lugar a que se remontan sus primeras imágenes del paisaje agreste. A los cuatro años se mudaron a la La Plata, ciudad en la que habita hasta la actualidad.

Formación: con los profesores María Fernanda Piamonti y Alejandro Argüelles; UNA profundización en dibujo y pintura con Fabián Attila y Alejandro Argüelles; Taller de extensión en Bellas Artes con Fernanda Piamonti; Seminarios Eduardo Faradje – Graciela Genovés

Muestras y salones

2024 Muestra colectiva 2Museos – Bahía Blanca Pcia. de Bs. As; Muestra colectiva MAPA – Las Flores. Pcia. de Bs. As; Muestra Premio Trabucco Dibujo – Fundación OSDE

2023 Salón CAMARCO Bs. As; MAB Coronel Suarez; Premio In Situ Proyecto Destacado Feria Plateada – Teatro Argentino de La Plata; Muestra colectiva en Mapa.Las Flores Pcia. de Bs. As.

2022 Muestra colectiva en “Dionisia” La Plata; Muestra individual en El Mas Acá Club Cultural San Telmo – C.A.B.A; Muestra colectiva en MAPA – Las Flores Pcia. de Bs. As.

2021 Drawing Room Madrid – Feria virtual

2020 Muestra Virtual individual El Mas Acá Club Cultural San Telmo – C.A.B.A; Muestra individual en Museo Banco Provincia – CABA; Muestra colectiva en MAPA – Las Flores Pcia. de Bs. As.

2019 Muestra individual en MAPA – Las Flores Pcia. de Bs. As.

2018 Muestra individual en “Dionisia” La Plata; Muestra individual Casa de Misiones – CABA

2016 2º Premio Salón Agrimensura Pcia. Buenos Aires Pequeño Formato; Salón Agrimensura Pcia. Buenos Aires Formato Mayor

2015 EGGO – Galerías Pacífico; Arte y Café, vidriera, Marcelo T. de Alvear y Arenales; Muestra Centro Cultural Islas Malvinas. La Plata, Museo Banco Pcia. Buenos Aires – Colectiva. CABA

2014 Museo Banco Pcia. Buenos Aires – Colectiva, Salón Agrimensura. CABA; Muestra Espacio Iceland, colectiva, San Telmo CABA; Salón Molina Campos Pcia. Buenos Aires – Mención de Honor del Jurado, Instituto cultural Pcia. Bs. As; Salón Agrimensura Pcia. Buenos Aires – Mención Especial

del Jurado; Muestra Museo Beato Angélico – La Plata; Gallery Night – Hoy en el arte – Teresa Nachman

2013 Bienal Premio Federal – Consejo Federal de Inversiones; Salón Agrimensura Pcia. Buenos Aires; EGGO. Centro Cultural Recoleta; Salón Nacional de Dibujo – Palaise de Glace; Salón UADE

2012 Salón de Dibujo Manuel Belgrano – Museo Sívor; EGGO. Centro Cultural Recoleta; Muestra 3.1 tres recursos una muestra Museo Municipal de Arte La Plata; Muestra colectiva Teatro de Cámara de City Bell; Muestra colectiva Fundación OSDE. La Plata

2011 Salón Petorutti La Plata; Mención Pintura in situ La Plata; Muestra colectiva Galería Palermo H; Muestra colectiva Casal Catalán; Salón Seguridad en el trabajo – Teatro Argentino

2010 Muestra colectiva Panorama; 1º Premio Pintura in situ La Plata

Redes: Instagram @sandrasarraua

SOBRE EL ESPACIO

MAPA es un espacio de arte contemporáneo, creado en 2012 en Las Flores, Provincia de Buenos Aires.

En 2016 nace la Asociación Civil Caminos del Mapa, como herramienta para acompañar su gestión y desarrollo.

Desde 2020 forman parte de Junta, Red Bonaerense de espacios de arte contemporáneo.

En 2023 reciben Premio InSitu como Proyecto Destacado en Feria Plateada, realizada en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.

Dedicado a la gestión, exhibición, promoción y circulación de artes visuales.

Realizan exposiciones individuales y colectivas promoviendo obras de artistas locales, regionales y de diferentes lugares, generaciones y formaciones que intercambian procesos de producción y reflexión.

Generan un punto de encuentro entre comunidad y artistas brindando herramientas de transformación social para el acceso al arte y la cultura.

Trabajan en el desarrollo de la escena local logrando ser referencia en la región, sostenida por los vínculos y el trabajo de sus artistas.

CONTACTO Mapa espacio de Arte. Av Rivadavia Nº 489. Las Flores. Provincia de Buenos Aires. www.mapaespaciodearte.com.a