GANADORES DE LA COPA «LIGA DE FÚTBOL DE LAS FLORES”

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a los equipos que entre el viernes 6 y el domingo 8 de diciembre protagonizaron las finales de la Copa «Liga de Fútbol de Las Flores”.

En la oportunidad se enfrentaron los ganadores de los torneos Apertura y Clausura para definir el campeón del año. En el caso de la categoría Sub 9 se hizo un cuadrangular y en las divisiones Sub 13 y Sub 17 El Taladro no jugó porque se encuentra participando en el Torneo Federal.

Los resultados registrados fueron los siguientes:

En Sub 9, El Taladro y Juventud Deportiva igualaron 0 a 0 y compartieron el título; en Sub 11, Juventud Unida le ganó 1 a 0 Ferrocarril Roca; en Sub 13, Ferrocarril Roca venció 2 a 0 a Asociación Juvenil Barrio Traut; en Sub 15, Ferrocarril Roca derrotó 1 a 0 a Juventud Deportiva; en Sub 17, Juventud Unida superó 3 a 2 a Ferrocarril Roca.

En Reserva, Juventud Unida igualó 3 a 3 con Atlético Las Flores y después le ganó por penales; en la Primera División femenina, Juventud Deportiva venció 3 a 1 a Ferrocarril Roca; y en la Primera División masculina, Juventud Unida empató 0 a 0 con Ferrocarril Roca y luego se quedó con el triunfo en la definición por penales.