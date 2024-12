Allanamientos y detenciones por tenencia de estupefacientes en Las Flores y Berisso

Informe de la Sub DDI sobre los allanamientos y detenciones realizadas en la mañana de ayer en Las Flores y otras ciudades.

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevo a cabo cuatro Órdenes de Allanamiento, Registro , Secuestro y detención en el marco del Proceso Penal caratulado “TENENCIA ILEGITIMA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACION EN DOSIS FRACCIONADAS DESTINADAS AL CONSUMIDOR Y COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTES PROPIAMENTE DICHA”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 22 a cargo de Dr. Lucas Moyano del Departamento Judicial de Azul. En virtud de una amplia investigación iniciada en el mes de Marzo a raíz de Denuncia penal efectuada por un ciudadano de manera anónima quien daba cuenta de la comercialización de estupefacientes en la cual mediante un allanamiento anterior se había detenido a un masculino. Continuándose con las tareas investigativas por personal de la Sub DDI Las Flores y coordinadas por la fiscalía actuante, es que se determinó que además del ciudadano detenido, no eran ajenas a la comercialización de estupefacientes dos sujetos oriundos de este medio y uno de la localidad de Berisso. Llevándose a cabo la correcta identificación de los mismos como así también de trabajo de campo y análisis de diferente información obtenida por personal policial es que se pudo establecer que dichos ciudadanos efectivamente comercializaban la sustancia en diferentes puntos de esta ciudad, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó cuatro Órdenes de Allanamiento, Registro y Secuestro para un comercio del rubro heladería y dos viviendas de este medio , como así también para un domicilio situado en la localidad Bonaerense de Berisso lugar de residencia de los sindicado y comercio propiedad de uno de ellos, de quienes no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Cumplimentadas dichas órdenes Judiciales en horas de la mañana del día de ayer, por personal de Sub DDI Las Flores contando con la colaboración de personal de Grupo de Apoyo Departamental General Alvear y Olavarría, Estación de Policía Comunal Las Flores, Sub DDI Olavarría , DDI Azul, División Canes de Policía Federal Argentina (ciudad de Azul), arrojando resultado positivo ya que se procedió al Secuestro de un envoltorio conteniendo un total de 16,6 gramos de Clorhidrato de Cocaína, una planta de cannabis sativa de 1, 90 metro de alto, un D.N.I. con vestigios de cocaína, una licencia de conducir con vestigios de cocaína, la suma de veintiún mil pesos argentinos, un envoltorio conteniendo 7,7 gramos de cocaína y dos teléfonos celulares. Con elementos de probanza secuestrados La Fiscalía interviniente de Azul dispuso la aprehensión y el cumplimiento de los recaudos legales, de dos de los ciudadanos Florenses imputados los cuales se encuentran alojados en la sede de la Sub DDI local.