LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ EN LA ÚLTIMA FECHA DEL GRAN PRIX BONAERENSE

Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, intervinieron en la décima y última fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo el domingo 1° de diciembre en el Centro de Exposiciones de Olavarría.

Intervinieron 170 jugadores de más de 15 delegaciones, donde los florenses lograron los siguientes resultados:

En Sub 8: 3°) Elson Calzada y 6°) Benjamín Buiraz.

En Sub 10: 8°) Ciro Branchesi Gómez, 15°) Simón Dulau, 25°) Santino Dierickx y 27°) Lucas Lerra.

En Sub 12: 13°) Gael Benavídez, 15°) Benicio Nievas, 22°) Tomás Aguirre y 27°) Ramiro Toledo.

En Sub 15: 25°) Demian Cánepa.

En Libre: 33°) Mario Orlando.