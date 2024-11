Mauricio “Dibu” Saavedra: «ya cumplimos 4 años con el proyecto Naturaleza de Cerca»

Mauricio “Dibu” Saavedra, es un joven florense amante del cuidado de la naturaleza, y desde muy chiquito además de interesarse en conocer, estudiar y aprender sobre la fauna local, se propuso compartir con otros y mostrar la riqueza natural que nos rodea. Es así como hace 4 años nació el proyecto Naturaleza de Cerca, en el cual “Dibu” observa, fotografía y graba a la fauna de la zona, además lo comparte en sus redes para que toda la gente pueda también conocerla.

Este proyecto creció desde sus inicios y lo sigue haciendo día a día. Hoy, Dibu es invitado a dar charlas en escuelas, instituciones, lo convocan de distintos lugares para que cuente en medios de comunicación sobre su proyecto, hace colaboraciones con otros naturalistas y también los recibe en nuestra ciudad para recorridas e intercambio de información, la gente lo llama para consultarle por especies que encuentran en sus propiedades y saber cómo actuar, etc.

Lo cierto es que aquello que comenzó como un hobby, hoy le demanda mucho tiempo, dedicación y gastos para materiales que solventa de su bolsillo, porque como él mismo dice: “Yo con esto no gano nada, tengo mi trabajo aparte, esto no tiene ningún redito económico”.

Esta mañana en Frecuencia Personal, conversamos con él, nos contó sobre muchos animales que tenemos a nuestro alrededor, sobre cómo protegerlos, de la importancia del cuidado de la fauna y el paisaje, de la riqueza que tenemos en nuestra ciudad y de las zonas protegidas donde debemos todavía más, cuidar a quienes allí habitan.

“No solo en África, en lugares como este podemos encontrar animales exóticos, muchos han venido naturalmente como el ave monterita cabeza negra. Hay registros que son muy importantes para la ciencia, como los que tomamos, y en este caso están bajando aquí. Puede ser por la modificación del ambiente, el clima, otro es el carpincho que no es de esta zona”, explicó Dibu. Que además no deja de sorprenderse cada vez que descubre y registra animales diferentes: “Cuando encuentro especies que no esperaba encontrar acá, te produce una felicidad enorme, me pone muy feliz”.

Su trabajo en Naturaleza de Cerca, si bien es un proyecto personal, recibe colaboraciones de un montón de personas que, como él en otras partes, estudian y divulgan sobre la fauna. “Cuando me metí en este mundo, no sabía quienes había, pero hay gente con la que compartimos información, te apoyan, te ayudan”, expresó. Como hace un tiempo que recibió gente de Monte, La Plata y Pergamino, “hicimos un poco de turismo, y se quedaron fascinados con la laguna, un lugar tan cerca de la ciudad y con tanta fauna”, comentó.

Es por eso que en cada charla, entrevista y conversación Dibu cuenta sobre las reservas naturales que tenemos y la importancia de su cuidado. Una es en el parque Plaza Montero, “para que sepan la reserva es desde los juegos de goma hasta el árbol quemado”, explicó y agregó: parte del agua y del parque, es una reserva natural urbana declarada por ordenanza desde el año 2010, no se puede pescar, no estacionar autos, no molestar a los animales….Gracias a una charla que di con alumnos del jardín 901, esto se visibilizó y se colocó un cartel”. En este sentido también señalo que hace falta más información y cartelería por parte de la municipalidad respecto de esta zona. Pero también informó sobre la declaración de reserva natural hace algunos días de la laguna La Blanca, “fue un proyecto de Emilio Civale junto a varios colaboradores, es muy importante que la fauna y la flora tenga un lugar exclusivo para reproducirse o vivir es muy bueno”.

Con entusiasmo pero sobre todo con conocimiento, Dibu Saavedra explica y cuenta sobre aves, reptiles, mamíferos. Pero sobre todo nos inculca como cuidarlos y no correrlos, ni matarlos. “Los animales tenemos que cuidarlos por su propia existencia y porque nos benefician a nosotros directa o indirectamente. Además, recordemos el tema del mascotismo, los animales silvestres no son mascotas en ningún lado. Por ese tema está en peligro de extinción la tortuga de tierra, por ejemplo. Y si nos encontramos con alguna serpiente u otro reptil, no lo matemos, llamemos a bomberos o alguien que sepa para rescatarlo, y que ni la gente ni el animal corra peligro”.

Para conocer el trabajo o contactar a Mauricio Saavedra, pueden seguirlo en sus redes: Natraleza de cerca en Facebook, instagram y youtube.