Bombero voluntario de Las Flores salva la vida de un bebé

La noticia trascendió ayer, cuando la mamá del niño, Aye Maciel, publicó en sus redes sociales lo sucedido:

“El día lunes, a las 02:00, mi bebé de un año y medio sufrió una convulsión. Gracias a mi vecino, CRISTIAN GONZÁLEZ (BOMBERO VOLUNTARIO DE LAS FLORES), quien logró reanimarlo. Si él no lo hubiera reanimado, mi bebé ya no estaría aquí. Estoy totalmente agradecida con él y su familia, que salieron a altas horas de la noche a ayudarme. No me va a alcanzar la vida para agradecerle lo que hizo”.

El hecho, como cuenta la mama del pequeño, sucedió en horas de la madrugada, e inmediatamente pensó en recurrir a su vecino que es bombero Voluntario, precisamente Cristian González, para que intente socorrerlo. Afortunadamente logró volver al pequeño en sí, gracias a su conocimiento en tareas de desobstrucción y reanimación.

La noticia rápidamente se replicó en las cuentas de los vecinos, y los medios de comunicación que nos hicimos eco de tan noble acción. También desde el cuartel de bomberos destacaron el accionar de su compañero, quien gracias a las capacitaciones y la preparación que reciben todos nuestros bomberos resultan en ocasiones como estas, héroes dentro de la comunidad.

Felicitaciones Cristian!