Martín Boggini: «con quienes tienen llegada al gobierno nacional no tenemos diálogo político»

Una de las caras visibles en el gobierno local, primera llamada de los vecinos para resolver inquietudes y solicitar ayuda en cuestiones de toda índole, es sin dudas Martin Boggini. Todos lo conocemos como la mano derecha de Alberto Gelené, aún en los períodos que no ha estado al frente del ejecutivo local. Hace algunos meses, oficializado en un cargo como secretario de Relaciones Institucionales y Gobierno, Martín con título de secretario trabaja con el mismo entusiasmo y dedicación, y por lo general sin darle lugar a las fotos ni haciendo públicas todas sus gestiones.

Hoy estuvo en Play Radios y contó cómo es trabajar con Gelené, cuál es su función y si piensa más adelante postularse para algún cargo legislativo o bien seguir acompañando al ejecutivo.

En este contexto difícil que vivimos, con el gobierno nacional en las antípodas de las necesidades de la gente, Martín expresó que es algo más difícil de llevar adelante la gestión local. “Alberto se ha caracterizado siempre, por la presencia en todo sentido y situaciones, que siempre tiene que ver con el contexto nacional. Este es un momento incomodo, donde por ejemplo las cuestiones económicas no ayudan y se complica”. Justamente, en él recaen gran parte de los pedidos de la población y en la secretaria de Desarrollo Humano, “Alberto en todas las reuniones nos dice que la prioridad es lo social, la contención en la salud y lo social son de atención inmediata siempre”, agregó. Pese a tener representantes locales con llegada nacional, la gente llega igualmente al municipio a cuestionar, solicitar o pedir intervención en temas que no pueden resolver. “Es casi una costumbre, la gente sabe que estamos siempre, que tenemos disponible el teléfono. Y estamos en una ciudad donde tenemos que tirar todos parejos para poder sacar adelante la ciudad”, manifestó Boggini.

Por otra parte, sobre la dedicación a su trabajo, contó que es su vocación, su modo de vida, por más que te lleve muchas horas, el acompañamiento es fundamental, es lindo y se agradece. “Muchas veces es ingrata la gestión, pero en la balanza uno ve lo positivo, no podés estar bien con todos”. En este sentido también expresó que, si bien siempre ha estado trabajando en el ejecutivo, “No he pensado en la gestión legislativa, me gustaría hacer esa incursión, experimentarlo y aprender, ver la gestión desde otro lado”.

Aseguró por otra parte, que Alberto (Gelene) es su referente político, “es mi jefe, mi formador político, tenemos un aprecio familiar, pero no estoy a la altura de ser su amigo. Soy un colaborador. Tiene una capacidad que no la tiene ninguno, como segundos de él es más fácil para nosotros”. Mientras que de Emil (Gelene) agregó: “de Emil si soy amigo. Tiene una vasta experiencia de hace muchos años en la pcia, y ahora trabaja muchísimo acá, desde atrás, en silencio, pero gestionando mucho también”.

Del mismo modo también se refirió a Fabian Blanstein, como el sucesor natural de Alberto, “es una persona que hace trabajar al equipo y necesita si o si que todos estén amalgamados con todos los temas. Es un gran formador de equipos”.

Finalmente también hizo referencia a la oposición, a los representantes del gobierno nacional en nuestra ciudad, con quienes dijo no tener diálogo político. “Hay cuestiones que no resuelven como el puente de la ruta o el pasto simplemente, que además de ser una cuestión estética es de seguridad. Y eso lo vamos a hacer con recursos municipales”. No así con el gobierno provincial, donde manifestó: “no ha parado las obras, el ministerio que dirige Katopodis continúa en nuestra ciudad con los barrios y la sala de atención de salud por ejemplo”. Respecto a las viviendas también expresó: “Esperemos que los primeros meses del año que viene se puedan inaugurar, porque hace mucha falta”.