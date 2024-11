Karim Crucce debutaría como profesional en marzo en Las Flores

Luego de obtener el Campeonato Argentino de Boxeo Amateurs de Mayores, el joven Karim Crucce, junto a su padre, Walter Javier visitaron los estudios de Play Radios, contaron su experiencia y como sigue ahora el camino hacia el profesionalismo.

Con familia de boxeadores, Karim ya demostró su talento y capacidad sumado al sostén de quienes tienen un nombre en el boxeo y experiencia por el mundo como lo hizo su papá. En la entrevista contaron como es su relación padre/entrenador-hijo/boxeador, con la subjetividad de cualquier padre tiene hacia su hijo pero con la realidad de lo que está dando hoy el joven en este deporte.

“Papá tenía todo, me gusta la pegada, el movimiento, aunque vi una sola pelea que está en youtube, y es imposible que vea las demás”, dijo Karim. Y ahora Javier, siendo quien da las indicaciones, comenta sobre la técnica de Karim: “él boxea muy bien para su categoría, ahora estamos regalando kilos, pero tiene la velocidad y ahí compensa un poco para esta categoría. Tiene el boxeo que no tiene ningún pesado en Argentina”.

Explicó entonces que la idea es meterse en la categoría de abajo y con el tiempo se peleará en pesado. Además, según el nuevo reglamento, “durante los 4 primeros años que sos profesional podés competir con el amateur. A nosotros nos aceleró la federación el que se haga profesional, y ahora del 9 al 20 ya se concentra con la selección”, dijo Javier.

Como pasa cada vez que alguien comienza a andar el camino del éxito, Karim sabe que hay quienes se acercan por conveniencia, pero él sabe cómo es, de donde viene y quienes son los de siempre. “Se con quién tengo que contar. Puedo diferenciar quienes están de siempre cerca mío y me han ayudado y quiénes no. Necesito gente que me sume, no gente que reste”. Y su padre ratificó eso: “El asunto es tener el círculo que ha estado siempre, yo he pasado tantas cosas en la vida, he estado muy bien, he estado mal y hoy vivo normal. El que se sume, que sea con sinceridad, para sumar en alegría, amistades y buenas vibras”.

Más adelante hicieron referencia a Martín Rodriguez, entrenador de Karim y mano derecha de Javier. “Martin es como mi tercer abuelo, lo quiero como un padre, un amigo, es todo, me ha ayudado muchísimo, y me ayuda en todo en lo que sea, se que va a estar ahí en lo que necesite, es un hombre que esta para todo”, dijo el joven. Mientras que Javier lo elogió en su forma de ser, y de trabajar con los chicos, “es mi mano derecha, se hace respetar mucho, consulta todo y sabe que las decisiones las tomo yo, somos un equipo. Sabe preparar a la gente, se instruye, le gusta”.

En el final Javier contó que pidió hacer el campeonato de mayores en nuestra ciudad, porque nunca se hizo en la provincia de Buenos Aires, pero ya estaba arreglado en San Julián, por lo cual adelantó que para marzo del 2025 están organizando traer a nuestra ciudad el Campeonato Argentino Juvenil, “ya está dado, ya se habló con las autoridades locales también. La idea es que Karim debute como profesional acá y se transmita por televisión”. Además, previo a eso, en diciembre se hará un festival boxístico también en Las Flores, para hacer la despedida del amateurismo de Karim.

También se transmitió por streaming, volve a verlo: