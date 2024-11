EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ A LA ESCUELA N° 11 DE PIARRISTEGUY EN SU 125° ANIVERSARIO

El intendente interino Fabián Blanstein participó del Acto con motivo del 125° Aniversario de la Escuela Nº 11 “Adelina N. de Piarristeguy”.

Compartieron esta fecha tan especial alumnos, docentes, directivos y ex integrantes de la comunidad educativa; autoridades municipales; concejales y consejeros escolares; inspectora jefa distrital, Marcela Ferrari e inspectores de las distintas modalidades; vecinos del Paraje; familias.

La conmemoración comenzó con el izamiento de la bandera en el mástil del establecimiento por parte de ex alumnos y el descubrimiento y bendición de una placa recordatoria.

Luego de la presentación de Banderas de Ceremonias y el Himno, se realizó un minuto de silencio para recordar a quienes formaron parte de la historia de la escuela y ya no están.

Al momento de los discursos, se dirigieron a los presentes la directora Rocio Castro; la ex directora e inspectora Marisa Reyes y el ex alumno y actual papá, Gastón Bastien quien trajo a la memoria los mejores recuerdos del paso por las aulas.

También dejaron su mensaje la jefa distrital Ferrari y el intendente interino quien felicitó a la familia de la Escuela ubicada en el Cuartel I Paraje Piarristeguy por la importancia de mantener viva la historia y valorar el esfuerzo de todas las personas que estuvieron desde los inicios, tan importante para el desarrollo de los establecimientos en los entornos rurales.

Luego, Fabián Blanstein y Rogelio Díaz, secretario de Educación, hicieron entrega de un Escudo Heráldico de la Municipalidad de Las Flores para la Escuela.

En la parte final se compartieron números recreativos y el tradicional Feliz Cumpleaños.