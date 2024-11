Otro oro para Las Flores: Paz Dorronsoro en patín artístico

Hace minutos hizo su rutina la competidora de patin artistico Paz Dorronsoro, (Segunda “C” Sub 13), donde con una extraordinaria performance logro no solo meterse en el podio, sino ser medalla de oro.

La jovencita, que recientemente obtuvo un titulo nacional, ahora en esta competencia provincial se va con el primer puesto en su categoria.

Camila Mendiondo, entrenadora a cargo del grupo de patìn al ver los resultados dijo a nuestro medio: «en una semana un nacional y un provincial, la rompió estoy re contenta!». Y destacò el trabajo que se hace durante todo el año entrenando y perfeccionando las coreografias. «Hay mucho trabajo atrás, se animó, bailó, jugo y acá están los resultados».

Por su parte, Paz dijo emocionada, «despues de patinar no me esperaba salir primera, miro los resultados pero no cuando patinan las otras chicas, porque me pone nerviosa».

Felicitaciones por este logro Paz, con esta medalla Las Flores suma un total de 6 a su medallero.