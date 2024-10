PRIMEROS RESULTADOS DE LOS REPRESENTANTES FLORENSES EN LOS JUEGOS BONAERENSES 2024

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, informa los resultados obtenidos por los florenses en la Final Provincial de la 33° Edición de los Juegos Bonaerenses 2024, que se disputarán hasta el sábado 2 de noviembre.

en la primer jornada, en tenis de mesa: María Luz Merceré (Sub 18) le ganó 3 a 1 a Malvinas Argentinas e Ignacio Cenzano (sub 14) perdió 3 a 0 con Mercedes; mientras que en la categoría PCD +18, Ignacia Goñi se quedó con la victoria por 3/0 ante Gral. Rodríguez.

El equipo de Fútbol Femenino del Club Ferrocarril Roca superó 1 a 0 a 9 de Julio y el elenco de Fútbol PCD cayó 5 a 3 frente a Daireaux.

En la final de Acuatlón, Guadalupe Valerio (Sub 14) resultó novena. En Ajedrez se lograron cuatro victorias: Lara Vitale (Sub 16) ganó lo puntos; Román Eluchanz (Sub 16) derrotó a Laprida; Maitena Pardo (Sub 18) a Merlo y Gonzalo Montes de Oca (Sub 18) a Pehuajó.

En Padel, Fiorella Propato San Martín y Maitén Giacoia Puente (Sub 16) se impusieron 6/0 y 6/1 sobre Gral. Pinto.

Por otro lado, en Adultos Mayores, la dupla de Padel integrada por Julio Etcheverry y Raúl Rosales perdió 6/4 y 6/3 con Dolores.