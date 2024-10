Este martes sesión ordinaria en el HCD con la presidencia de Laura Risso

Desde el honorable Consejo Deliberante se convocó a una sesión Ordinaria para este martes 29 de octubre a las 16.00 hs. La misma se realizará en el Salón de Sesiones Oscar Alende con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Izamiento de la Enseña Nacional

2. Homenajes.

3. Asuntos de Presidencia

4. Acta 1747.

Asuntos del Poder Ejecutivo

5. Expte DE 435, P ord, modif ord 3562 calculo recursos y presupuesto gastos.

6. Expte DE 434, prorroga plazo present. calculo recursos y presupuesto gastos (2025).

7. Expte DE 437, P ord, ampliación calculo recursos y presupuesto (2024).

8. Expte DE (AJ 310), resp Com 23, servicios privados urgencias medicas en servicio

9. Expte DE (LLA 392) resp. Com 32 obras calle Dorrego e/Almada e Independencia.

10. Expte DE (LLA 403) resp Com 36 informe obras zanjón abierto.

11. Expte DE (TxLF 185), resp. Com 4, informe criterios asignación de 12 viviendas.

Asuntos Vecinales

12. Expte V 433, solicitud colocación reductores velocidad Alcorta e/ Sarmiento y Pueblos Originarios.

Proyectos de Decretos

13. Expte LLA 443, gestión reunión tema: reserva natural laguna La Blanca.

14. Expte AJ 450, gestión reunión tema: servicios privados de urgencias médicas habilitados.

Proyectos de Comunicación

15. Expte LLA 440, informe controles zona Plaza España (ruidos molestos).

16. Expte LLA 441, reit, comunicaciones varias en relación al organigrama municipal, parque automotor, figura secretario producción y calle interna B° Obrero.

17. Expte AJ 449, informe destino que se le va a dar al “Rancho Pampa”.

Proyectos de Resolución

18. Expte TXLF 438, rechazo y repudio declaraciones presidente de la Nación en entrevista en TN.

19. Expte TXLF 439, colocación postes con cartelería indicatoria de calles sobre Av. Independencia e/ Azul y Ruta 30.

20. Expte TXLF 445, realización cartelería rotondas.

21. Expte AJ 448, colocaciones barreras paso nivel Av. Independencia.

22. Expte TXLF 446, compra medidor portátil de velocidad y medidor sonido (vehículos).

23. Expte LLA 442, implementación mejora integral Plaza Grullas de Papel.

24. Expte LLA 444, reparación camino interno parque Plaza Montero (parte trasera).

25. Expte AJ 447, mejoras intersección calle Las Heras y Av. Pte. Peron.

Despachos de Comisiones

Comisión Desarrollo Local

26. Expte TXLF 402, P ord, creación programa conservación laguna La Blanca.

27. Expte FA 1, P resol, sustitución medidores analógicos (Coop de Electricidad).

Comisión Plenaria

28. Expte DE (LLA 302), P decreto, resp. Com 21, informe varios puntos Terapias y Talleres, área discapacidad

29. Expte LLA 262, P ord, presentación certificados antecedentes penales empleados Sub. Secretaria seguridad.

30. Expte V 432, P resolución, solicitud modif inciso F resolución de la Direccion General de Cultura de la Pcia de Bs As.