JUEGOS BONAERENSES: DELEGACIÓN FLORENSE RUMBO A MAR DEL PLATA

El próximo lunes a las 4 horas, desde la Terminal de Ómnibus, la delegación florense encabezada por el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, y el director de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini, se dirigirá a la ciudad de Mar del Plata para participar de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2024 que se llevará a cabo desde el lunes 28 de octubre hasta el sábado 2 de noviembre.

En la jornada de ayer jueves, con la presencia del intendente interino Fabián Blaisten y demás autoridades, se realizó la reunión informativa dirigida a todos los que viajarán en representación de nuestra ciudad.

En la oportunidad estaremos representados por:

Deportes

Ajedrez: Lara Vitale y Román Eluchanz (Sub 16); y Maitena Pardo y Gonzalo Montes de Oca (Sub 18).

Beach Vóley: Clara Coronel y Trinidad Salazar (Sub 14 femenino).

Atletismo convencional: Pilar Tibiletti (Lanzamiento de bala, Sub 14 libre), Luciana Espíndola (Salto en largo, Sub 16), Valentino Dodaro Fíngolo (3.000 metros, Sub 16), Juan Daporta (100 metros, Sub 16) y Natasha Dierickx (Lanzamiento de bala, Sub 18).

Atletismo PCD: Nehuén Santillán (Lanzamiento de bala PC36, Sub 15), Morena Sosa (Lanzamiento de bala motor 46-47, Sub 15), Brian Dierickx (100 metros intelectual, Sub 15), Santiago Rosas (100 m. Visual 13, +16), Victoria Castro (100 m. PC37, +16), Josefina García (80 m. intelectual, +12) y Wenceslao Larramendi (lanzamiento de clava F32).

Fútbol PCD: Jesús Castro, Miguel Alejandro González, Enzo González, Cristian Ezequiel Romero, Maximiliano Romero, Emiliano Castro y Esteban Castro. DT: Roque Cheminet (+17 Libre Nivel “A” de la Escuela Municipal).

Canotaje: Francisca Abrego y Guillermo Supatto (Slalom y Velocidad Sub 14 Libre).

Fútbol Femenino: Tatyana Arballo, Oriana Caputo, Albertina Álvarez, Morena Peña, Luz Aldana Ibarra, Paulina Bertini, Valentina Franco, Jazmín Maciel, Dahiara Ferro, Morena Aranda, Tiara Montenegro, Luz Zagoruica Monzón, Lola Bertamino, Azul Gauto, Jazmín Ibarra y Maía Celeste Massón Lezcano. DT: Guillermina Cenzano (Ferrocarril Roca Fútbol 11 Sub 18 Libre).

Natación convencional: Luca Branchesi Gómez (Sub 16, 50 m. libres), Benjamín Lemma González (Sub 14, 200 m. libres), Gonzalo Onzari (Sub 14, 100 m. libres) y Guadalupe Valerio (Sub 14, Acuatlón).

Natación PCD: Mauro Nochetti (17+, Libre Auditivos – S15) y Leticia Dierickx (17+, Libre Intelectuales – S14).

Padel Adultos Mayores: Julio Etcheverry y Raúl Rosales. Delegado: Humberto Chiodini.

Caminata Adultos Mayores: Aníbal Coda y Abel Carballo.

Tenis de mesa: María Luz Mercere (Sub 18), Ignacio Cenzano (Sub 14) e Ignacia Goñi (+18 PCD).

Natación Adultos Mayores: María Inés Alanís y José Albarello (200 metros libres).

Bonaerenses en Carrera: Ricardo Carpinetti y María Lidia Garrido (Adultos Mayores), Blas Flores (PCD), Agustín Porcella y Rosario Peralta (Sub 18).

Padel: Fiorella Propato San Martín y Maitén Giacoia Puente (Sub 16).

Patín Artístico: Juana García (Tercera “B” Sub 16), Guadalupe Gallego (Cuarta “C” Sub 16), Paz Dorronsoro (Segunda “C” Sub 13), Juana Dierickx (Tercera “C” Sub 13) y Miguelina Pellejero (Cuarta “C” Sub 13).

Cultura

Ana Paula Torres y Fermina Fernández (Arte Circense).

María Inés Alanís (Cocineros Bonaerenses-Postre, Adultos Mayores).

Alma Núñez (Cuento Sub 15).

Noelia Rosales, Florencia Ferrando, Karen Coronel y Juan Carlos Díaz (Danza Teatro PCD).

Alejandra Coda y José Orlando (Danzas Folclóricas, Adultos Mayores).

Eva Hijano y Rubén Dierickx (Teatro, Adultos Mayores).

Renata Bullilaqui (Pintura, Sub 15).

Ariadna Pedernera y Tomás Davant (Danzas Folklóricas Sub 18).

Nahuel Porcella (Malambo Sub 18).

El contingente se alojará en el Hotel Intersur 13 de Julio, ubicado en la calle 9 de Julio 2777, Tel. 0223-4994400.