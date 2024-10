Petitorio entregado en la vereda de PAMI ante una funcionaria que NO DEJAN HABLAR

Hace minutos, en la puerta de la oficina de PAMI local, en pleno centro de la ciudad, de igual forma que en todas las sedes del país, se reunieron jubilados para entregar un petitorio a las autoridades solicitando la recomposición de la cobertura de medicamentos por parte de la entidad.

Convocados por el plenario de trabajadores jubilados, hoy alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de afiliados colgaron carteles e intentaron entregar puertas adentro el petitorio –enviado previamente por mail- donde se hace esta solicitud firmada por gran cantidad de afiliados durante los últimos días.

A Pesar de haberse garantizado la recepción de este documento en el día de hoy, por parte de la máxima autoridad a nivel local, no se permitió el ingreso a la UGL ni a la prensa ni a quienes iban a entregar el documento y solo se aceptó recibirlo en la vereda sin más; LITERALMENTE SIN MÁS, ya que la responsable Irene Michi dijo que no le permitían firmar nada, ni responder preguntas ni hablar con los medios. Ante tal postura no podemos menos que preguntarnos si no quieren, no saben o no tienen respuestas.

En Play Radios minutos antes de la entrega dialogamos con Fulvia Condorí, representante del plenario de trabajadores, quien nos explicó cuáles son los puntos que se describen y solicitan en el documento: «Exigimos la restitución inmediata de todos los medicamentos al 100%, apertura de los libros del PAMI, restitución de la tarjeta alimentaria…»

Audio Fulvia Condorí: