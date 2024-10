Juan Ignacio Cáceres: “salir sexto a nivel mundial es muy valorable e importante, estamos muy contentos del trabajo hecho”

Él es uno de los grandes deportistas florenses, destacado a nivel internacional, recientemente llegado del mundial de Croacia, él es el palista Juan Ignacio Cáceres, quien visitó hoy los estudios de Play Radios para contarnos de su carrera y sus actividades futuras. Deportista de élite, con muchos logros en su carrera profesional, hace días obtuvo un muy valorado e importante 6to puesto en el mundial de maratón de canotaje en K2 sénior 30 km con 8 acarreos, junto a Agustín Rodríguez.

Con una vida dedicada al canotaje, Juani asegura que la rutina del deportista olímpico no es fácil, “se entrena todos los días muy duro, con dos sesiones y tres veces a la semana son tres sesiones. Es una forma de vida, yo elegí este este tipo de vida”, expresó. También el tiempo de descanso es acotado, “tenemos solo dos semanas en el año donde estamos de vacaciones, como lo que quiero, duermo, pero solo son dos semanas”, explicó.

Por estos días Juani permanecerá en nuestra ciudad, porque como cuenta, el clima es favorable para los entrenamientos, “se busca entrenar en lugares con las cualidades necesarias para hacer el trabajo y por la temperatura, donde por ahí es más elevada, acorde para poder hacer un buen desarrollo del entrenamiento, sino es complicado”, dijo, y puede ser tanto en el país, o fuera de èl, dependiendo del presupuesto.

Justamente en cuanto a los costos que conlleva realizar este deporte, por los entrenamientos y la participación en las competencias, Juani explicó que al ser un deporte muy amateur, con poca visibilidad, solo se obtienen becas por parte de la secretaria de deportes de la nación y del Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), “en mi caso la beca de nación me la sacaron por falta de resultados en 2023. Me lesioné y no tuve competencias por lo tanto me eliminaron esa beca. En alto rendimiento es así, prácticamente vivimos de las becas y de los resultados”, agregó. Hoy cuenta con el apoyo del Enard y del municipio de Las Flores, “que siempre estuvo y está presente”, resaltó.

Sin descuidar la práctica, manteniendo el ritmo en el que el palista dice ser su lugar en el mundo, esta ciudad, ya comienza a prepararse para las competencias internacionales del próximo año. Así como terminar su carrera universitaria de Licenciado en Nutrición, estudios que puede realizar gracias a que la UBA –universidad a la que pertenece su facultad- le da la posibilidad de cursar online y rendir presencial los finales. ”Así conseguí hacer algo que me gustaba y compaginarlo con el deporte”, expresó.

Juan Ignacio Cáceres, con 32 años y una carrera deportiva en uno de sus mejores momentos, mira hacia el futuro y nos cuenta: “Hasta los 38 años en esta modalidad podes entrenar, depende las elecciones que cada uno haga. Después me veo acá en Las Flores ligado al club como entrenador o formador en la disciplina, creo que los años de experiencia me van a ayudar para mañana acompañar o entrenar a futuras generaciones en este deporte”.

Mientras también se sabe un afortunado por todo lo vivido y conocido, aunque le haya costado sacrificio y estar mucho tiempo fuera y alejado de la familia y los amigos. “Si miro lo que se ha logrado me siento importante y hemos hecho cosas para aportar al crecimiento de nuestro deporte que es bastante joven en nuestro país. Me siento en paz con mis decisiones porque soy un afortunado, no me quejo y tampoco cambiaría nada en mi vida, porque todas esas decisiones me llevaron a donde estoy hoy”, concluyó. «Con el apoyo de la familia y los amigos, los resultados deportivos son importantes, obvio, los momentos, pero las cosas simples terminan siendo lo mas importante».