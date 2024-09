PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN BICAMPEONA PANAMERICANA

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Fiorella Propato San Martín por consagrarse Bicampeona en el Torneo Panamericano de Menores de Padel, que se disputó desde el martes 17 hasta el sábado 21 de septiembre en la ciudad de Aguascalientes, México.

Fiorella y Francesca Floriani (Quines, San Luis), conformaron una de las duplas de la categoría Sub 18 de la Selección Argentina, siendo protagonistas en la consagración del elenco nacional a cargo de Virginia “China” Mazzuchi y Cecilia Reiter, defendiendo el título conseguido en el año 2022 en Brasil.

Frente a Chile lograron un contundente triunfo por 6/0 y 6/1 y en la fase semifinal tuvieron un rol fundamental ante Brasil, ya que debieron definir la serie y no les tembló el pulso para imponerse con autoridad 6/2 y 6/3.

En la final frente a México, las chicas Sub 14 ganaron 6/3 y 6/4, y la dupla Sub 16 se quedó con la victoria por 7/6 y 6/4, obteniendo el punto que les permitió ser campeonas.

De todas maneras, el encuentro de la división Sub 18 se disputó igual y cuando el partido estaba 7/6 y 3/2 en favor de las mexicanas, Francesca comenzó a tener mareos y Argentina decidió no seguir jugando porque ya la serie estaba definida.

De esta manera, Fiorella en cuatro años con la Selección (Sub 14, Sub 16 y ahora Sub 18) fue campeona Panamericana (2022 y 2024), además de ser campeona (2021) y subcampeona (2023) mundial.

Por otro lado, el conjunto masculino también se quedó con el título al vencer en la final 3 a 0 a México.