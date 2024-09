JUEGOS BONAERENSES: CINCO PATINADORAS DE JUVENTUD DEPORTIVA A LA FINAL PROVINCIAL

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a las patinadoras que se adjudicaron la fase regional de Patín Artístico de los Juegos Bonaerenses, disputada el martes en las instalaciones del Club Juventud Deportiva.

Juana García (Tercera “B” Sub 16), Guadalupe Gallego (Cuarta “C” Sub 16), Paz Dorronsoro (Segunda “C” Sub 13), Juana Dierickx (Tercera “C” Sub 13) y Miguelina Pellejero (Cuarta “C” Sub 13), representando a Juventud Deportiva, tuvieron una excelente participación y lograron clasificar a la Final Provincial que tendrá lugar en Mar del Plata, desde el lunes 28 de octubre hasta el sábado 2 de noviembre.

La Secretaría de Deportes y Cultura agradece a la entidad “Albiverde” por ceder gentilmente las instalaciones, como así también a la técnica Camila Mendiondo por la organización y predisposición, y a la Comisión de Padres.