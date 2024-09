TRIUNFO DE ROMÁN ELUCHANZ Y PRIMER PUESTO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Román Eluchanz por adjudicarse la séptima fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia, reservada para la categoría Sub 18, y a la Escuela Municipal de Ajedrez por ocupar el primer puesto por equipos.

El evento se realizó ayer en la Escuela N° 1 de La Madrid con la participación de 139 aficionados al juego ciencia de 12 delegaciones, donde los demás alumnos del profesor Mario Orlando clasificaron así:

En Sub 8 (14 jugadores): 2°) Benjamín Buiraz y 4°) Elson Calzada.

Sub 10: (21 inscriptos): 3°) Ciro Branchesi Gómez, 13°) Santino Dierickx y 17°) Simón Dulau.

Sub 12 (26 anotados): 7°) Gael Benavídez.

Sub 15: (32 ajedrecistas): 3°) Bautista Pires, 5°) Tiano Puente, 16°) Tomás Espíndola, 22°) Demian Cánepa, 25°) Baltazar Padín Fernández Y 28°) Lara Vitale.

Libres (34 Jugadores): 29°) Ana Laura Orlando.

La próxima fecha se disputará el domingo 6 de octubre en la ciudad de Junín.