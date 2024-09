«Lamento y repudio que hayan decidido apoyar el veto presidencial, son solo radicales de nombre los que lo votaron»

Son solo radicales de nombre los que apoyaron el veto presidencial a la Ley de movilidad jubilatoria

«Los jubilados no deben pagar el cruel ajuste; no se debe poner de rodillas a los jubilados. El radicalismo siempre deber estar del lado de los jubilados. Los Diputados que se dicen radicales y que apoyan el veto presidencial nada tiene que ver con la tradición histórica de la UCR». Carlos Antonio Gorosito.

«Se ha vuelto un lugar común en la política cargar únicamente contra los radicales y muchos radicales han hecho mérito para que se cargue con ellos. Pero al mismo tiempo son muchos los peronistas (o personas que han formado parte de listas del peronismo) que integran el actual gobierno y avalan las políticas contra el pueblo que aplica el Presidente Javier Milei, tal vez el ejemplo más emblemático sea el caso del ex candidato presidencial Daniel Osvaldo Scioli. Hoy, un grupo de Diputados de la Nación que ingresaron al Congreso Nacional en representación de la UCR está avalando el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Esta postura de esos legisladores nada tiene que ver con la tradición histórica de la UCR de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y los jubilados lo son. La ley de Movilidad Jubilatoria que fue aprobada por la Cámara de Diputados y después por el Senado fue propiciada por la UCR. Ahora, un grupo de diputados radicales después de reunirse con el Presidente Milei ha decidido cambiar su voto. «Panquequismo al palo», el aumento escaso, escasísimo que se le iba a dar a los jubilados de ninguna manera iba a desequilibrado las arcas del Estado, así lo determinaron varios estudios serios entre ellos la Oficina de Presupuesto del Congreso. El de los jubilados ha sido uno de los sectores más castigados por el ajuste del Gobierno. Además, el PAMI ha reducido el listado de medicamentos con descuentos y en la Provincia solo entregan medicamentos con precios de venta al público porque PAMI no les paga a las farmacias. La actitud de algunos Diputados que han obtenido su banca en representación de la UCR nada tiene ver con las posiciones históricas del partido desde Alem e Yrigoyen pasando por Larralde, Lebenshon, Illia, Balbín y el propio Alfonsín. Lamento y repudio que hayan decidido a apoyar el veto presidencial. Son radicales solamente de nombre. Hay muchos que están afiliados a la UCR y ocupan altas representaciones en el partido y también representaciones populares pero parece que no se han dado cuenta de que no son radicales. El radicalismo tiene un ADN que significa no solo defender las libertades públicas y el sufragio, sino que significa además defender la salud y la educación pública, la inversión en ciencia y tecnología y a los sectores más vulnerables de la sociedad entre los que se encuentran los jubilados. Los jubilados son nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros familiares mayores, lo seremos todos. El ajuste no debe ser sobre los jubilados pero están empecinados en que los jubilados paguen el costo del cruel ajuste. Parafraseando a Moisés Lebenshon diré que ‘hay muchos que están en el partido y ocupan altas posiciones en el escalafón partidario e incluso tienen representaciones públicas en nombre de la UCR pero nada tienen que ver con el radicalismo que nació precisamente para ser la causa de los más necesitados de la Argentina’. Que los libertarios ajustan a los jubilados no me extraña porque ellos desprecian la justicia social, pero la UCR y sus representantes deben estar defendiendo siempre a aquellos aquellas que entregaron sus esfuerzo y gran parte de su vida por el país.»

Carlos Antonio Gorosito, ex intendente Municipal 1991-2015

Ex Presidente del Comité de la provincia de Buenos Aires de la UCR 2005-2007

Saladillo 11 de septiembre de 2024