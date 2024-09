JUEGOS BONAERENSES: BEACH VÓLEY, ATLETISMO Y FÚTBOL PCD A MAR DEL PLATA

La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de los deportistas que triunfaron en la instancia regional e interregional de los Juegos Bonaerenses 2024 y nos representarán en la final provincial que se desarrollará desde el lunes 28 de octubre hasta el 2 de noviembre en Mar del Plata.

El martes 3 de septiembre en Bolívar, la dupla conformada por Clara Coronel y Trinidad Salazar ganaron el certamen Sub 14 femenino de Beach Vóley, derrotando en la final 2 a 1 (19/21, 21/17 y 15/8) a Olavarría.

Por otro lado, el jueves 5 de septiembre en Azul, los clasificados en Atletismo convencional fueron: Pilar Tibiletti (Lanzamiento de bala, Sub 14 libre), Luciana Espíndola (Salto en largo, Sub 16), Valentino Dodaro Fíngolo (3.000 metros, Sub 16), Juan Daporta (100 metros, Sub 16) y Natasha Dierickx (Lanzamiento de bala, Sub 18), mientras que el viernes 6 de septiembre en Azul triunfaron en Atletismo PCD: Nehuén Santillán (Lanzamiento de bala PC36, Sub 15), Morena Sosa (Lanzamiento de bala motor 46-47, Sub 15), Brian Dierickx (100 metros intelectual, Sub 15), Santiago Rosas (100 m. Visual 13, +16), Victoria Castro (100 m. PC37, +16) y Josefina García (80 m. intelectual, +12).

El lunes en Ezeiza en el marco de la final interregional, el elenco de la categoría PCD de fútbol +17 Libre Nivel “A” de la Escuela Municipal le ganó por penales 3 a 2 a Navarro, luego de igual 2 a 2 al cabo del tiempo reglamentario.

El plantel estuvo conformado por Jesús Castro, Miguel Alejandro González, Enzo González, Cristian Ezequiel Romero, Maximiliano Romero, Emiliano Castro y Esteban Castro. DT: Roque Cheminet.