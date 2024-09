Valeria Lynch el 8 y 9 de noviembre en el Teatro Gran Rex: «será un espectáculo íntegramente de baladas, los clásicos y temas nuevos»

La gran Valeria Lynch está preparando dos shows en el teatro Gran Rex después de varios años de no hacer presentaciones en el teatro más grande de Buenos Aires. Hoy a través de Play Radios anunció su espectáculo e invitó a la gente de Las Flores y la zona a presenciar sus shows.

“Hace 5 años que no hago el Gran Rex, estoy contenta porque primera era una sola función y tuvimos que agregar una más”, contó Valeria a la radio.

“Con 3300 localidades el Gran Rex es como mi casa, pero hacer un recital ahí no es ir a cantar y nada más, hay ensayos, puesta de luces…”, dijo. Con el armado y la puesta en escena a cargo de Anibal Pachano y Ana Sanz, Valeria presenta El Regreso. Allí podremos disfrutar de todos los clásicos y de las baladas nuevas, “será un espectáculo íntegramente de baladas”, adelantó.

“Aprovechen estos dos Rex, porque después no se que va a pasar”, dijo Valeria. Y adelanto que algunos de los temas nuevos ya están en plataformas digitales y el próximo 12 de septiembre se subirá un tema nuevo llamado “Deja de matarme” para que vayamos escuchando.

Con la simpatía de siempre, la autenticidad y el carisma indiscutible que caracteriza a Valeria Lynch, expresa “los artistas queremos que nos quieran, a mi me gusta mostrarme como soy, arriba y abajo del escenario, soy como me ven, no me molesta el público, ni los fans, ni sacarme una foto”.

Imperdibles dos únicos shows el 8 y 9 de noviembre en el Gran Rex. Las entradas se pueden adquirir a través de tuentrada.com o en la boletería del teatro.