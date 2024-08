AJEDREZ: TIANO PUENTE GANÓ LA SEXTA FECHA DEL DEL GRAN PRIX SUB 15

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Tiano Puente por adjudicarse la sexta fecha del Gran Prix de Ajedrez del Centro de la Provincia de Buenos Aires, exclusiva para la categoría Sub 15, que se llevó a cabo ayer en la Sociedad Rural de Saladillo.

Por otro lado, cabe destacar que la Escuela Municipal que dirige el profesor Mario Orlando obtuvo el segundo puesto por equipo, producto de los siguientes resultados obtenidos: en Sub 8 (20 jugadores): 5°) Elson Calzada y 8° Benjamín Buiraz.

Sub 10 (38 inscriptos): 5°) Ciro Branchesi Gómez, 16°) Santino Dierickx y 25°) Ciro De Los Heros.

Sub 12 (36 participantes): 15°) Renzo Eluchanz y 19°) Ramiro Toledo.

Sub 15 (42 ajedrecistas): 7°) Juan Ignacio Barreto, 8°) Tomás Espíndola, 17°) Lara Vitale, 26°) Baltazar Padín Fernández, 29°) Demian Cánepa, 36°) Thiago Ipucha y 42°) Brisa Pulitti Dorney.

Sub 18 (16 anotados): 7°) Román Eluchanz y 11°) Maitena Pardo (mejor dama).

La próxima etapa se disputará el domingo 15 de septiembre en La Madrid.