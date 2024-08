Deportes del fin de semana: newcom y ajedrez

NEWCOM: “LOS FÉNIX” COMPITIERON EN BENITO JUÁREZ, GENERAL RODRÍGUEZ Y RANCHOS

Elencos de “Los Fénix” Newcom, pertenecientes a la Secretaría de Deportes y Cultura, se presentaron el fin de semana en diferentes certámenes.

En el marco de una nueva fecha del Círculo Regional, que se desarrolló en Benito Juárez, las categorías +60 y +50 triunfaron en tres oportunidades, mientras que el conjunto +67 se impuso en un encuentro y luego registró dos derrotas.

Por otro lado, en General Rodríguez se disputó la primera fecha de la Liga del Oeste +40, donde el objetivo del elenco que dirige Aldo Tobio fue fortalecer el grupo, buscar un sistema de juego y sumar experiencia.

Finalmente, en Ranchos la división +50 ganó dos encuentros y perdió tres partidos, uno de ellos en tie break y los otros dos por 2 a 0 con mínimas diferencias en el tanteador.

AJEDREZ: TRIUNFOS DE EDSON CALZADA Y TOMÁS ESPÍNDOLA EN LA TERCERA ETAPA DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO

La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a Edson Calzada y Tomás Espíndola por adjudicarse la tercera fecha del Torneo Cuenca del Salado, reservada para las categorías Sub 8 y Sub 14, respectivamente, que se llevó a cabo el pasado sábado en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” con la organización de la Escuela Municipal de Ajedrez.

El certamen fue presenciado por el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; y el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, donde los ganadores fueron Estanislao Giménez (Sub 10, San Miguel del Monte), Pilar Gianetto (Sub 12, Brandsen), Lautaro Menasse (Sub 16, San Miguel del Monte), Lisandro Pellegata (Sub 18, General Belgrano) y Alejandro Taus (Libre, Ranchos); siendo Alberto Celada (General Belgrano) el mejor en la división Senior.

Por otro lado, los alumnos del profesor Mario Orlando lograron las siguientes posiciones:

Sub 8: 2°) Benjamín Buiraz y 6°) Fidel Puente.

Sub 10: 2°) Ciro Branchesi Gómez, 6°) Santino Dierickx y 10°) Graciana Gauto.

Sub 12: Braian Vincent, 4°) Renzo Eluchanz y 8°) Joas Mercado.

Sub 14: 2°) Juan Barreto, 7°) Tomás Aguirre y 9°) Demian Cánepa.

Sub 16: 2°) Román Eluchanz, 3°) Tiano Puente, 6°) Bautista Pires y 9°) Lara Vitale.

Sub 18: 3°) Gonzalo Montes de Oca, 4°) Maitena Pardo y 6°) Francesca Robilotte.

Libres: 3°) Marco Maldonado y 5°) Néstor Orlando.

Debemos consignar que intervinieron 61 jugadores de Ranchos, General Belgrano, Brandsen, San Miguel del Monte, San Vicente y los dueños de casa. Se empleó el Sistema Suizo: 6 rondas con un tiempo de reflexión de 12 minutos, más 3 segundos por movida.

La próxima fecha tendrá lugar el sábado 7 de septiembre en Ranchos.