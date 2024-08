AJEDREZ: LA TERCERA ETAPA DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO SE DISPUTARÁ EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL

La Escuela Municipal de Ajedrez, que dirige el profesor Mario Orlando, organiza la tercera fecha del torneo Cuenca del Salado que se llevará a cabo el próximo sábado en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”.

El certamen se pondrá en marcha a las 10 horas y, además de nuestros representantes, intervendrán aficionados del juego ciencia de San Miguel del Monte, Brandsen, Ranchos, General Belgrano y Castelli, siendo un total de alrededor de 80 ajedrecistas.

Las categorías estipuladas son Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Libres; y se empleará el Sistema Suizo que incluye 6 rondas con un tiempo de reflexión de 12 minutos, más 3 segundos por movida.