Ing. Fabricio Pesch: “impulsamos esta charla abierta al público para que conozcan la importancia del Canal Magdalena”

El viernes 16 de agosto se realizará la jornada denominada “El canal de Magdalena”. Será una interesante charla a cargo del ingeniero Horacio Tettamanti, ex sub secretario de puertos y vías navegables, experto en el tema. Organizada por el colegio de ingenieros de la pcis. de Bs. As., distrito III y el Movimiento Cooperativo de Las Flores.

Fabricio Pesch, integrante de la organización, explicó en Play Radios cómo se vienen realizando este tipo de charlas, encuentros y proyectos en pos de impulsar la recuperación del canal Magdalena, tan importante para el desarrollo comercial, económico y la soberanía nacional. “Hoy este canal no es navegable, cualquier buque que quiera entrar o salir hacia el Rio de La Plata tiene que pasar por el canal Punta Indio que es administrado por prefectura de Uruguay, que son quienes rigen los ingresos y egresos del canal”, explicó el ingeniero Pesch.

Con la importancia que implica esto para el país, desde todo punto de vista, en los últimos años se han presentado proyectos para la profundización y habilitación del Canal Magdalena –incluso con otras condiciones más favorables naturalmente- y no ha habido avance. En el año 2022 reapareció el tema y se incluyó en el presupuesto pero no se aprobó su licitación, o no se presentaron empresas para su ejecución. Es por esto que desde distintas instituciones se impulsan charlas informativas, proyectos y notas para darle inicio a esta obra que daría un enorme empuje a la producción de la región y permitiría la conexión entre el tránsito marítimo y fluvial sin pasar obligadamente por el vecino país.

Precisamente el mismo gobernador de la provincial de Buenos Aires, Axel Kicillof se ha hecho eco de la necesidad de esta obra, y la ha convertido en uno de sus planteos recurrentes.

“Ojala la charla tenga el marco que se merece, porque es muy importante”, expresó Pesch. La misma será en el Salón Rojo Municipal, con entrada libre y gratuita, el viernes 16 de agosto a las 19 hs. Adhieren a la jornada, Municipalidad de Las Flores y Honorable Concejo Deliberante.