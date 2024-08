Ronaldo Córdoba “Es el sueño de cualquier entrenador poder llegar a los juegos olímpicos”

En medio de la competencia de los Juegos Olímpicos Paris 2024, con la escasa participación y resultados de Argentina, en Play Radios conversamos con el profesor Ronaldo Córdoba para analizar la situación deportiva nacional y darnos su opinión al respecto.

Ronaldo que ha participado de importantísimas competencias internacionales como los juegos panamericanos y tiene vasta experiencia, es una voz autorizada para el análisis no solo deportivo de la cuestión. “Es el sueño de cualquier entrenador poder llegar a los olímpicos, me imagino lo que será estar en la villa olímpica”, expresó el profesor. El deporte –como destaca Córdoba- es una de las mejores cosas que le puede pasar a una sociedad, por lo inclusivo y bueno para la salud. “Y estamos realmente mal en ese sentido”, dijo. “Porque para ningún político es importante. Por eso hay una pobrísima actuación hoy, de lo que es el deporte nacional, y en sacar medallas”, explicó. Refirió acá a las políticas públicas no implementadas por ningún gobierno, al no apoyo a los representantes nacionales, “Cuando la mayoría de las cosas las haces mal, a la larga se ven los resultados”.

Por otro lado, destacó el trabajo desinteresado de los clubes de barrio, “en Argentina tenemos chicos que hacen deporte gracias a los clubes, que son entidades que fomentan el deporte sin fines de lucro. Imaginate si no existieran”, reflexionó Ronaldo. Ya que tienen un escaso o cero apoyo del Estado.

Finalmente, también hizo referencia al equipo de hockey, como un ejemplo de algo bien hecho, “las vemos jugando de igual a igual frente a una potencia mundial como es Holanda”. Y en contraposición a esta situación se refirió al básquet, donde nuestro país no estuvo representado o al boxeo, “La mayor cantidad de medallas en el olimpismo las ganó el boxeo y no mandamos ni un representante este año”. Y agregó “tenemos material humano y actitud en nuestros deportistas y en nuestros genes, los deportistas entregan todo, pero no podemos salir a competir”.