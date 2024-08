Florenses destacados en distintas disciplinas este fin de semana

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN CAMPEONA DEL MASTER DE MENORES

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Fiorella Propato San Martín por adjudicarse nuevamente el Master de Padel de Menores, reafirmando el puesto N° 1 en Argentina por tercer año consecutivo.

Fiorella y Francesca Floriani obtuvieron este importante título en el torneo llevado a cabo en Pilar, precisamente en el prestigioso Premium Apa Center, y de esta manera no solo refuerza su posición en el ranking nacional, sino que también demuestra su habilidad y dedicación, asegurándose un lugar entre las mejores jóvenes atletas del país.

Este logro destaca su consistencia y excelencia en el deporte, manteniendo el liderazgo en el ranking desde las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, con tan solo 16 años.

RURAL BIKE: MUY BUEN MARCO EN LA “CUARTETA” CONTRARRELOJ

Alrededor de 270 pedalistas protagonizaron la tercera edición de la prueba por “Cuarteta” de Rural Bike bajo la modalidad contrarreloj, que se llevó a cabo ayer en inmediaciones del predio ferial de la Sociedad Rural, organizada por la Agrupación MTB Las Flores.

El evento, que se desarrolló de manera exitosa sobre un circuito perfectamente diagramado y señalizado, contó con la presencia del secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini; y la directora del área de Discapacidad, Manuela Cieza.

En la categoría Libre Pro (50 Km.) se impusieron Rolando Rodríguez, Adrián Luna (Magdalena), Marcelo López y Valentín López (Chascomús), mientras que los florenses clasificaron así: 8°) Hilario Zapata, Agustín Berasain, Raúl Lahitte y Diego Navas; 9°) Gustavo Aguirre, Camilo Quinteros, Juan Cruz Grasso y David Alegre; y 11°) Gustavo Montenegro, Mario Gentil y Daniel Clemente, quien formaron el equipo junto al múltiple campeón argentino Ariel “Locomotora” Martínez (Marcos Paz).

En las pruebas de 30 Km., los ganadores fueron: Adriana Tipol, Claudia Vargas, Natalia Falinsky y Romina Ferrufino (Florencio Varela; Damas Libres); en la división Mixta Variada: Claudio Buden (Ensenada), Gonzalo Trotta, Sergio Álvarez (La Plata) y Gabriel Gerard (Florencio Varela); en Mixta Libre: Nancy Torres, Juna Carlos Funes (Saladillo), Luis Alzogaray y José Luis Czerniawski (Monte Grande); en Caballeros Variada: Alan Sívori, Carlos López, Leandro Salvucci y Servando Fernández (Gral. Belgrano); y en Caballeros Libres: Eduardo Leones, Martín Giffoni, Matías de Brito (Florencio Varela) y Luciano Ferrero Berazategui).

Los ciclistas de nuestra ciudad arribaron en los siguientes puestos: 2°) Susana Ocampo, Micaela Bátiz, Clara Aschero y Cecilia Villola (Ezeiza), en Damas Libres; en Mixta Variada: 7°) Ruben Cardoso junto a Gabriela Piñero, Carlos Massencio y Matías Méndez (Brandsen); en Caballeros Variada: 4°) Daniel Loustaunau junto a Walter Mendiondo, Jorge Saracho y Santiago Martiren (Rauch); y en Caballeros Libres: 2°) Joaquín Melo, Emiliano Fernández, Federico Noguera y Jonatan Ostrit; 5°) Ramón Gauna, Facundo Lezica, Tomás Labollita y Cristian Di Vito (Monte Grande); 9°) Guillermo Cidoni, Luis Saupurein, Leandro Buttiler y Erik Buttiler; 10°) Fabián Guerendiain, Facundo Fernández, Marcelo Mundet y Gustavo Francesconi (La Plata); 11°) Osvaldo Battilana, Raúl Bátiz, Oscar Bossi y Daniel Carosela; y 13°) Hugo Rosas, Santiago Trucco, Federico Monfort y Juan Godoy.

PATINADORAS DEL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA EN LA TERCERA FECHA DE LA LIGA UPA

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación del Club Juventud Deportiva en la tercera fecha de la Liga UPA (Unidos al Patinaje Argentino), que se llevó a cabo el pasado sábado en las instalaciones del CEDEM 2 de Caseros, Partido de 3 de Febrero.

Las alumnas de la técnica Camila Mendiondo lograron las siguientes posiciones en sus respectivas categorías: 1°) Juana Cantet, Paz Dorronsoro, Juana Dierickx, Juana García, Delfina García, Kiara Peñalva, Indiana Benavídez y Miguelina Pellejero; 2°) Carola Siri, Uma Polito, Valentina Jacquet, Mora Viera y Zoe Iritcity; 3°) Lola Rodríguez y Candelaria Gonzalía; y 4°) Bianca Téves.

Además, en la división Inventivo recibieron mención por participación: Clara García, Catalina García y Delfina Maderna.

BOCHAS: LAS FLORES CAMPEÓN ZONAL POR TERCETOS MAYORES DE 60 AÑOS

La Secretaría de Deportes y Cultura, también felicita a José Calzada, Luis Koop, Luis Urruchúa, Alfredo Cabanne y Luis Nino (DT) por adjudicarse el certamen Zonal de bochas, reservado para la categoría mayores de 60 años, que se desarrolló ayer en el Club Ferrocarril Roca.

Los representantes de la Asociación de Bochas de Las Flores hicieron valer su localía y se impusieron 15 a 2 sobre Saladillo y luego le ganaron 15 a 7 a General Alvear, logrando una plaza para disputar el Campeonato Provincial que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de agosto en la ciudad de Rojas.