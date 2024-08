Patín Artístico Las Flores en la 2° fecha de la Liga Roller Life

El día sábado 3 de Agosto , en el Club Circunvalación de la Ciudad de La Plata, alumnas y alumnos de la escuela de Patín Artístico Las Flores participaron de la 2* fecha de la Liga Roller Life .

Como siempre representaron de manera excelente a la ciudad, con el acompañamiento de los profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo.

La Agrupación felicita a los patinadores que obtuvieron los siguientes resultados:

2° Orlando Melina – promo B senior

7° Ponce Morena – Quinta C 10 años

3° Rodríguez Mía – Quinta C 13 años

5° Cardoso María Emilia – Quinta C 13 años

2° Curutchet Delfina – Quinta C 15 años

2° Etchalus Julieta – Formativa 9 años

5° Toledo Renata – Fortiva 10 años

7° Lemma Caterina – Formativa 10 años

8° Reinomo Emilia – Formativa 10 años

5° Enriquez Alma – Formativa 11 años

7° Rodríguez Catalina – Formativa 11 años

1° Corvino Agustín – Formativa 13 años

2° Berasain Katarina – Formativa 14 años

Incentivo

Bartalomey Rubino Guadalupe

D’ alessandro Emma

Domínguez Julieta

Iglesias Legue María Pía

Montes Emilia

Incentivo Avanzado

Cisneros Lola

Curutchet Juana

Iglesias Legue Justina

Montentes Mateo

Sella Antonia