AJEDREZ: TRIUNFOS DE BENJAMÍN BUIRAZ Y GONZALO MONTES DE OCA EN GRAL. BELGRANO

Benjamín Buiraz y Gonzalo Montes de Oca, representando a la Escuela Municipal de Ajedrez, ocuparon la primera ubicación en la segunda etapa del Torneo Cuenca del Salado, exclusivo para las categorías Sub 8 y Sub 18, respectivamente, que se llevó a cabo el pasado sábado en el Centro de Jubilados de General Belgrano.

Los demás alumnos del profesor Mario Orlando, lograron las siguientes posiciones: Elson Calzada resultó segundo en la división Sub 8, mientras que Ciro Branchesi Gómez ocupó la misma posición, pero en Sub 10.

Asimismo, en Sub 14 tercero clasificó Tomás Espíndola, 12°) Tomás Aguirre y 13°) Brisa Pulitti Dorney; en tanto que en Sub 16, Romás Eluchanz se adjudicó el segundo lugar y Lara Vitale fue cuarta.

En Sub 18: 4°) Mateo Calvet y 6°) Maitena Pardo (mejor dama). Por último, en libres, Mario Orlando se quedó con la séptima posición.

La tercera fecha se disputará el sábado 17 de agosto en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” de nuestra ciudad.