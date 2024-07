Santino Crego: “La convocatoria a la selección fue de golpe, no me lo esperaba”

El joven florense Santino Crego, actual jugador de las inferiores de Estudiantes de La Plata, estuvo en Play Radios contando su reciente experiencia al haber sido convocado por la selección argentina sub 17 y hace días compartir un entrenamiento con la primera división de su club.

Con apenas 15 años, Santino es un talento prometedor del fútbol que ya ha demostrado sus habilidades y se proyecta con un gran futuro.

Hace más de dos años está instalado en la pensión que el Club Estudiantes de La Plata dispone para jugadores de su edad, que además de entrenar y competir tienen la obligación de continuar con sus estudios secundarios. “El que no aprueba no juega, eso tiene Estudiantes y está bueno”, contó. “Aunque al principio es difícil, te vas a vivir a otro lado solo, con 13 años, en la pensión”, recordó Santino que ya está acostumbrado y adaptado en el lugar, según manifestó.

Cuando recibió el llamado para presentarse en la AFA a entrenar con la selección sub 16, “Fue de golpe la convocatoria, no me lo esperaba”, dijo. “Son una locura las canchas, ese predio no se compara” comentó sobre Ezeiza. Pese a que solo estuvo un día por haber sufrido un malestar y no poder seguir, Santino contó que lo estan siguiendo y le dijeron que lo iban a volver a citar.

Unos días después de ese gran dia, siguieron las sorpresas, cuando recibió un llamado del entrenador de primera división de Estudiantes convocándolo a entrenar allí. “Me llamaron que tenía que estar en cinco minutos, asi que corrí, llegue me cambie y arrancó la práctica”.

Santino sabe que tiene todo por delante y en eso trabaja cada día, entrenando fuerte, cuidándose y sabiendo que tiene el respaldo y apoyo incondicional de la familia.