EXCELENTE TORNEO PROVINCIAL DE PADEL DE LA CATEGORÍA MENORES EN LAS FLORES

La Municipalidad de Las Flores y la Federación Argentina de Padel tuvieron a cargo de la organización del Torneo Provincial de la categoría Menores que se desarrolló el fin de semana en nuestra ciudad con la presencia del secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz.

Alrededor de 160 jugadores le dieron un marco espectacular a este prestigioso campeonato que se llevó a cabo en las canchas de Voleando Campo Deportivo, Complejo POR3 y Polideportivo La Terraza, donde un numeroso público presenció varios partidos de interesante nivel, siendo más que positiva la participación de nuestros representantes.

En la oportunidad se destacó el subcampeonato obtenido por Ignacio Cenzano y Bautista Sacchetti en la categoría Escuela “D2” y también la segunda posición alcanzada por Maitén Giacoia Puente con una compañera de Tandil, en la división Sub 18 Cuarta.

Por otro lado, debemos consignar el evento fue declarado de Interés Municipal y contó con padelistas de Mercedes, Moreno, Necochea, Benito Juárez, San Manuel, Tandil, Bahía Blanca, Olavarría, Florencio Varela, La Plata, Cañuelas, San Miguel del Monte, Lobos, Bragado, Azul y los dueños de casa, que participaron en las categorías Sub 18 Quinta, Sexta y Séptima (masculino y femenino), Sub 14 Séptima (masculino), Sub 10 Sexta y Séptima (masculino y femenino), Escuelitas “D1” y “D2” y Sub 18 Cuarta (femenino).