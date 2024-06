INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Con el descenso de la temperatura y la necesidad de calefaccionar los hogares, las intoxicaciones por monóxido de carbono van en aumento.

Éste no tiene olor, color, ni sabor y no es irritante, se dispersa con facilidad en ambientes cerrados y las personas suelen no percibirlo; sin embargo, constituye la principal causa de muerte por envenenamiento en todas las edades a nivel mundial.

Signos de alarma:

Sentir dolor de cabeza, mareo, náuseas, confusión, visión borrosa, debilidad muscular, cansancio, taquicardia e inestabilidad al caminar pueden ser síntomas de intoxicación. El avance del cuadro puede llevar a la pérdida de conciencia y a casos mortales.

Ante estos signos, abrir las ventanas, trasladar a la persona intoxicada a un espacio abierto para que respire aire puro, apagar los artefactos de calefacción y acercarse al centro de salud más cercano

Cómo evitar las intoxicaciones con monóxido:

– Ventilar SIEMPRE los ambientes donde haya artefactos que generen combustión (estufas a gas, leña, carbón, braseros, etc.)

– No usar hornallas ni hornos para calefaccionar

– No dormir con estufas prendidas que no tengan salida exterior

– Limpiar el tiraje de parrillas y chimeneas ubicadas en ambientes cerrados

– Todos los años antes de prender los artefactos a gas, verificá su funcionamiento con un gasista matriculado

– Las llamas de los artefactos a gas deben ser de color azul. Si son naranjas la combustión no es correcta y puede estar contaminando el ambiente

– Colocar rejillas de ventilación permanentes cerca de los calefones, termotanques y calefactores

Si el único medio para calefaccionar es un brasero:

– Encenderlo fuera del hogar, ingresarlo cuando no se observe humo y mantener una ventilación del ambiente que asegure el ingreso de aire limpio

– No dormir con el brasero encendido dentro del hogar

– Retirar el brasero del hogar antes de acostarse a dormir

ANTE UNA URGENCIA O EMERGENCIA RECUERDE LLAMAR AL 911 o 107.