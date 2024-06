JUEGOS BONAERENSES 2024: CLASIFICADOS PARA LA ETAPA REGIONAL EN CULTURA

El martes en la sala “Hugo Mario Ianivelli” de Cultura y el miércoles en el Teatro Español, se desarrolló la Etapa Local de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2024.

Con un buen número de participantes en las distintas disciplinas, alcanzaron su clasificación para la siguiente etapa regional en artes plásticas mural: Loana Vallez y Renata Falasco, en Dibujo Sub 15 Agustín Raquetti, en Dibujo Sub 18 Santiago López, en Pintura PCD Manuel Goma y en Objeto Tridimensional de Adultos Mayores Edgardo de Usubiaga.

También logró clasificar para la instancia regional a disputarse en la ciudad de Azul el próximo 30 de agosto, Enzo Cárdenas en Fotografía PCD.

En Literatura: Cuento Sub 15 el primer lugar fue para Alma Núñez; en Cuento Sub 18 Jazmín Risso se quedó con el primer puesto; al igual que Ana María Calandrelli en Cuento Adultos Mayores y Camila Álvarez en Poesía Sub 18.

Los jurados de las diferentes disciplinas fueron en Artes Plásticas: Paloma Calabria y Damiana Etcheverry; Fotografía: Walter Nicoliello y Literatura: Juan Bautista Saladino.

En la sala de la avenida Carmen 614, en Tango lograron el primer puesto y la clasificación a la etapa regional Adriana Doune y Edgardo de Usubiaga; en Danzas Folclóricas Adultos Mayores José Orlando y Alejandra Coda; en Malambo Sub 15 Delfina Bassi, en Sub 18 Nahuel Porcella; en Danzas Folclóricas PCD María José Piacenza y Leopoldo Alvarado; en Sub 15 Camila Ruiz y Francesco Redolatti y en Sub 18 Ariadna Pedernera y Tomás Davant.

El jurado que evaluó las disciplinas Tango, Folclore y Malambo en el Teatro Español fue Jorge Caballero de la ciudad de Ensenada.