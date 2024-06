JUEGOS BONAERENSES: JUVENILES Y ADULTOS MAYORES CLASIFICADOS A LA ETAPA REGIONAL

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que:

Disputada la fase local de Futsal y Fútbol 11 en el polideportivo de Ferrocarril Roca, estos son los equipos clasificados al regional de los Juegos Bonaerenses 2024.

Futsal Sub 16 Escolar Abierta: Secundaria N° 3: Lionel Cabrera, Agustín Saurel, Santiago Duboy, Valentín Odera Boeto, Alfio Bastién, Eleazar Aliendre, Nahuel González, Serafín Silva, Santiago Contreras y Matías Ametrano. DT: Florencia Paz.

Futsal Sub 14 Escolar Abierta: Colegio San Miguel: Bautista Taraborelli, Simón González, Julián Cardoso, Segundo Izarriaga, Valentino Carrozzi, Benjamín Redolatti, Pahuén Raineri, Juan Cruz Abraham, Venancio Ruíz y Juan Ignacio Campos. DT: Fabián Blanstein.

Fútbol 11 Sub 14 libre: Ferrocarril Roca: Erik Vázquez, Orión Siraco, Bautista Di Somma, Manuel Seillant, Joaquín Barrere, Valentino Carrozzi, Bautista Taraborelli, Alejandro Sánchez, Santino Suhurt Gómez, Valentín Rodríguez, Jonathan Burgos, Segundo Izarriaga, Thomás Eluaiza, Bautista Carballo, Santino Villanueva y Leonel Cardoso. DT: Guido Izarriaga.

Fútbol 11 Sub 14 Escolar Abierta: Colegio San Miguel: Julián Cardoso, Augusto Malsenido, Simón González, Martiniano Lorán, Juan Enrique Isola, Santiago González Calegari, Joaquín Soria Maciel, Pehuén Raineri, Teófilo Guerendiain, Mateo Juliani, Vicente Santángelo, Bruno Omar Polito, Benjamín Redolatti, Santiago Valdi, Vladimir Leone Castellano y Juan Cruz Abraham. DT: Diego Blanco.

Fútbol 11 Sub 18 Escolar Abierta: Escuela Normal: Santino Rodríguez, José Di Tullio, Juan Cruz Urdániz, Austin Pérez Córdoba, Facundo Rocco, Bautista Curutchet, Bautista Onraita, Patricio Peñalva, Tomás Gabriel García Gioia, Mauro Almúa, Benjamín Lautaro Aguirre, Gabriel Sánchez y Theo Repetto. DT: Luciano Poffer.

Fútbol 11 Sub 16 Escolar Abierta: Dante Alighieri: Nicolás Palacios Altamirano, Baltazar Álvarez, Consentino Basile, Bautista Montalbetti, Oliverio Dobles, Francisco Arrúa, Justino De Felipe, Felipe Córdoba, Santino Pais, Rocco Lemma, Pedro Stuer, Ignacio Elgue, Ignacio Molli y Venanción Zenón Achaval. DT: Morena Rodríguez.

ADULTOS MAYORES: RESULTADOS

En tanto los clasificados en las diferentes disciplinas fueron los siguientes:

En el Centro de Jubilados Las Flores se realizo la competencia de la disciplina SAPO de la etapa local de los juegos bonaerenses de adultos mayores. Resultando ganadores con el pase a la etapa regional

Masculino

1ero. Orlando Salayeta

2do. Edgardo Piarresteguy

Femenino

1era. Mabel Bonafino

2da. Olga Eli.

En el Centro Tejista Florense se llevo a cabo la disciplina TABA, con un clima agradable que acompaño la jornada resultaron ganadores de la competencia: