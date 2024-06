LA ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY RECIBE A UNIÓN AZULEÑA

La Secretaría de Deportes y Cultura comunica que este sábado la Escuela Municipal de Hockey enfrentará en condición de local a Unión Azuleña, en el marco de la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura que organiza la Liga Azuleña de Hockey.

Los encuentros se disputarán en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” a partir de las 10 horas, donde los elencos femeninos de las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 que dirigen Lourdes Basile y Daniel Arce tendrán la posibilidad de mostrarse ante su público, con el objetivo de sumar experiencia y dejar una buena imagen.

Se invita a la comunidad a acompañar este proyecto que es muy importante para el hockey florense, siendo la presencia del público un plus especial para las protagonistas.

Cabe destacar que la entrada es libre y gratuita.