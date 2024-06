JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS A LA INSTANCIA REGIONAL DEPORTIVA

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que, luego de las últimas eliminatorias de la fase local, estos son los deportistas clasificados al regional de los Juegos Bonaerenses 2024.

Beach Vóley: Agostina Pérez Orlando y Elena Lencina (Sub 16) y Francesco Repetto y Francisco Moyano (Sub 18).

Tenis de Mesa: Ignacio Cenzano y Paz Dorronsoro (Sub 14), Santino Propato y Fiorella Propato (Sub 16), William Rodríguez y Josefina Quesada (Sub 18), Ignacia Goñi e Hilario Basualdo (+18 PCD).

Padel: Simón Rivarola y Nahuén Giacoia Puente, y Lucila Larregina y Agustina Luchini (Sub 14); Santino Propato y Valentín Valdéz, y Fiorella Propato y Maitén Giacoia Puente (Sub 16); Valentino De Benedetto y Lautaro Mundet, y Josefina Quesada y Catalina Cabral (Sub 18).

Tenis: Juan Ignacio Caputo (Sub 14), Guido Mundet y Fiorella Propato (Sub 16), Valentino De Benedetto y Rosario Peralta (Sub 18), Pedro Dorronsoro y Laureano Gómez (Sub 16 masculino doble).

Handball Playa Sub 18: Francesco Repetto, Vicente Laría, Jonás Luján, Dylan Montastruc, Vicente Testani, Paulino Laborde, Ignacio Monreal y Valentino Bulzomi. DT: Pablo Roncoli.

Fútsal Sub 15 libre: Pedro Stuer, Nicolás Eluaiza, Rocco Lemma, Santiago Brahín, Francisco Aravena, Francisco Couselo, Consentino Basile, Facundo Reyes, William Cordomí y Manuel Peyré. DT: Luciano Poffer.

Fútbol 7 mixto: Ferrocarril Roca: Bautista Caputo, Benjamín Redolatti, Bautista Lamas, Santino Mogica, Simón González, Emilia González, Pía Bianchini, Emilia Montenegro, Carolina Rodríguez y Mayra Figueroa. DT: Guillermina Cenzano.

Fútbol 5 Sub 18: Dante Alighieri: Sofía Blundo, Martina Ojeda, Alma Lorenzetti, Victoria Delacasagrande, María Luz Mercere, Oriana Caputo, Tiara Berasain, Flora Rubino Joanteguy, Sofía Asla y Nahiara Buiese. DT: Morena Rodríguez.

Fútsal Sub 18: Colegio San Miguel: Alfonso Cuburú, Lautaro Mundet, Bautista Favre, Tobías Lacoste, Stéfano Luciani, Cruz De Los Heros, Vicente Carricart, Joaquín Ametrano, Geremías De La Torre Díaz y Vittorio Folini. DT: Fabián Blanstein.