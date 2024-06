Federica Urdaniz, Mov. Evita: “cuando conoces el territorio sabes qué políticas se necesitan, y con un gobierno donde las políticas no están presentes, es muy difícil”

El Movimiento Evita entre sus múltiples actividades, en Las Flores hace 7 años gestiona y lleva adelante un merendero en el club el Toque Toque. Entre sus colaboradoras de la primera hora esta Federica Urdaniz, representante de la juventud, el feminismo, el territorio, representa más el frente de mujeres dentro del movimiento. Con ella conversamos en “Voces de la ciudad” para conocer un poco más de cerca sobre el trabajo que vienen haciendo.

De lunes a viernes de 16 a 17:30 hs Federica junto a un grupo de personas ofrecen merienda a niñas y niños del barrio además de tener actividades deportivas, recreativas y apoyo escolar. “Queremos promover las infancias libres, el deporte, la ESI, el juego, todo lo que hoy se encuentra vulnerado”, contó Federica.

Con la situación de los alimentos retenidos sin repartir por la ministra de capital humano y la calificación de los merenderos como “fantasmas”, la representante del movimiento expresó, “Me parece súper triste la difamación de los merenderos y comedores porque es lo más sensible que tiene la sociedad. Son chicos que no llegan al acceso básico de una merienda, almuerzo y cena”. Por lo que frente a esta decisión y postura por parte de las autoridades nacionales sobre el tema, Urdaniz apuntó, “Una vez que conoces el territorio sabes qué políticas se necesitan, y con un gobierno donde las políticas no están presentes, es muy difícil”.

En el merendero del toque, también hay actividades, “hay talleres de danzas, telas, se hace futbol, y queda un dia libre por si algún maestro quiere venir y colaborar”. Lo cierto es que además, termina siendo un lugar de contención para los chicos, donde “las profes” son un poco maestras, psicólogas, consejeras. Al respecto informó que las integrantes del merendero ante situaciones que exceden su conocimiento se han capacitado, por ejemplo con el curso promotoras Micaela García, para detectar y poder abordar situaciones de esi (Educacion sexual integral). “Es muy complejo y muy delicado, entonces es triste cuando escuchamos los merenderos son un curro, son fantasmas, porque no es así: los merenderos están, existen y persisten”, agregó.

En Las Flores, según datos relevado, hay muchos casos de violencia de género, si bien en la ciudad hay una secretaría de genero que es un herramienta fundamental, se puede consultar desde lo anónimo, como es la hoja de ruta, como son los mecanismos de denuncia, y demás. “En cambio –dijo- el ministerio de género a nivel nacional hoy se está desfinanciando, son áreas que hay que protegerlas porque es el único medio que tienen las mujeres para salir”.

En Las Flores si necesitas denunciar o consultar sobre violencia las redes Facebook e instagram del movimiento evita también son un canal disponible.

No solo en materia de violencias están las chicas capacitándose e intercambiando ideas, Federica por su parte también participa de asambleas en la provincia y la nación, sobre como resistir en tiempos como este, qué herramientas tienen frente a políticas neoliberales que arrasan con todo. “Como el crecimiento de la pobreza en el último tiempo, no se puede jugar con lo más sensible que hay, como que coman o no coman los chicos, porque eso es lo más cruel que hay”.