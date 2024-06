JUEGOS BONAERENSES 2024: CONTINÚA LA ETAPA LOCAL DE ADULTOS MAYORES Y JUVENILES

La Dirección de Adultos Mayores comunica que continúa la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2024.

– Lotería: lunes 3 de junio, 16 horas en el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores (Alem y Pueblos Originarios).

– Caminata: miércoles 5 de junio, 14 horas en el Parque Plaza Montero.

– Taba: viernes 7 de junio, 11 horas en Centro Tejista Florense.

CLASIFICADOS DE AJEDREZ Y PRÓXIMAS FECHAS

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que el jueves en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, continuó con la disciplina Ajedrez la fase local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2024.

Los ajedrecistas que clasificaron a la instancia regional fueron: Brisa Pulitti Dorney y Tomás Espíndola (Sub 14); Lara Vitale y Román Eluchanz (Sub 16); y Maitena Pardo y Gonzalo Montes de Oca (Sub 18).

Asimismo, la programación de esta semana es la siguiente:

Lunes 3 de junio: a las 9 horas en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, Tenis de Mesa femenino y masculino Sub 14, Sub 16 y Sub 18, y Sub 18 PCD.

Martes 4: a las 9 horas en POR3, Padel Sub 14 (M y F), Sub 16 (F), Sub 18 (F) y Adultos (M).

Miércoles 5: a las 9 horas en POR3, Padel Sub 16 (M) y Sub 18 (M).

Jueves 6, a las 9 horas en el Natatorio Climatizado Hugo Mauro: todas las categorías de natación, natación PCD, Adultos y Acuatlón.

Jueves 6, a las 9 horas: en el Club de Tenis Sub 14 (M single), Sub 16 (M y F single), Sub 18 (M y F single) y Sub 16 (M doble).

Viernes 7: a las 10 horas, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, Handball Playa Sub 18 (M).